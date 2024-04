La carica dei Pinguini Tattici Nucleari: applausi (e sorprese) per la tappa marchigiana

PESARO Sold out e tante sorprese, tra cui l'apparizione in tribuna - a sorpresa - del cantante Riccardo Zanotti. Sono stati questi gli ingredienti del concerto di ieri sera (23 aprile) dei Pinguini Tattici Nucleari Pesaro . In una Vitrifrigo Arena gramita, è arrivato il "Non perdiamoci mica di vista / Fake news indoor tour Palasport 2024". Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo hanno fatto ballare i presenti alternando i grandi successi degli ultimi anni con i nuovi singoli.