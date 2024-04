Notte Rosa 2024, Dargen D'Amico superstar a Riccione: concerto gratuito in piazzale Roma il 6 luglio

Dove si balla? Facile. A Riccione. Dargen D’Amico sarà la star della Notte Rosa a Riccione sabato 6 luglio a ingresso gratuito in piazzale Roma. Dopo i successi di Sanremo e la popolarità raggiunta anche come giudice di X Factor, il rapper, cantautore e produttore lombardo farà ballare la Romagna nel capodanno dell'estate 2024 con le sue hit e i nuovi brani contenuti in "Ciao America" uscito lo scorso febbraio.

Dal 5 al 7 luglio

La Notte Rosa 2024 si terrà dal 5 al 7 luglio: la Romagna, per 3 giorni, si trasformerà nel più grande dance floor a cielo aperto d'Italia nel segno del ballo, dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all'hip hop, dal rock all'indie hop, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche.

«La musica unisce le persone»

«La musica ha il potere di unire le persone, farle ballare e creare esperienze indimenticabili, e Dargen d'Amico ci regalerà uno di quegli eventi che resteranno impressi nei ricordi di chiunque vi parteciperà, attirando il pubblico da ogni parte d’Italia - argomenta l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi -.

Con le sue performance e le sue canzoni, Dargen d'Amico saprà regalare al pubblico un’esperienza straordinaria, rendendo questa Notte Rosa la più pop di sempre».