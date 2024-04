CUPRA MARITTIMA - Fiamme a Cupra nella notte tra martedì e mercoledì. La squadra dei vigili del fuoco di San Benedetto del turno di notte ha lavorato alcune ore per spegnere l'incendio di probabile origine dolosa scoppiato in contrada Sant’Andrea.

L’allarme a mezzanotte

È accaduto intorno alla mezzanotte e la segnalazione al 115 è arrivata grazie ad alcune auto, che transitando sulla statale, hanno notato inizialmente il fumo e poi il fuoco. Le fiamme avevano attecchito sulla vegetazione che si trova a ridosso della strada che taglia in due la contrada e che, ricollegandosi alla Cuprense, conduce fino al territorio comunale di Ripatransone. I pompieri hanno risolto l’incendio, che era stato appiccato da poco tempo, riportando la situazione in una condizione di sicurezza. L’origine del rogo potrebbe essere dolosa e questo significherebbe che il piromane, mai individuato dalle forze dell'ordine, è tornato ad agire approfittando dell’innalzamento delle temperature degli ultimi giorni e dal forte vento che soffiava in riviera.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Cupra Marittima, torna il piromane e dà fuoco alla boscaglia. Rogo domato, indagini in corso

Le indagini

I carabinieri di Cupra stanno indagando, anche se non è semplice risalire con certezza alla dolosità, in quando non sono stati trovati dai vigili del fuoco elementi utili alle indagini.

Ipotesi piromane

Visto però il clima e il periodo è quasi impossibile che la causa sia accidentale, e proprio per questi motivi il dolo è la pista che le forze dell'ordine stanno seguendo, soprattutto perché sono tanti i precedenti in zona: l'ultimo risale al 31 dicembre 2023, quando avevano preso fuoco in contrada San Michele di Cupra Marittima ben 200 rotoballe di fieno coperte da teli, ed è proprio da quelli che secondo le indagini erano partite le fiamme. Sono numerosi i precedenti legati agli incendi che hanno interessato i due quartieri cuprensi soprattutto negli ultimi cinque anni, e non si esclude che ad agire possa essere sempre stata la stessa persona, che fino ad ora purtroppo è sempre riuscita a farla franca.