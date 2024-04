Cupra Marittima, torna il piromane e dà fuoco alla boscaglia. Rogo domato, indagini in corso

CUPRA MARITTIMA - Intorno alla mezzanotte di ieri i vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti a Cupra Marittima per un incendio appiccato alla vegetazione in contrada Sant’Andrea. Secondo i vigili del fuoco il rogo sarebbe di origine dolosa e il piromane potrebbe essere lo stesso che ha incendiato l'anno scorso ma che finora non è mai stato preso.