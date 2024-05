ASCOLI C’è un po’ di Ascoli nel film “Sei nell’anima” su Gianna Nannini, disponibile da ieri sulla piattaforma Netflix. La sedicenne Caterina Paci, figlia di Guido e di Antonella Franchi, ascolani veraci, ora trasferitisi a Firenze, interpreta la cantante senese da adolescente. “Sei nell’anima” racconta La storia degli inizi della Nannini e di come ha realizzato il sogno di diventare rockstar nonostante gli ostacoli posti dalla famiglia e dall'industria musicale. Tra gli interpreti figurano Letizia Toni, Selene Caramazza e Maurizio Lombardi.

Gli esordi

Caterina racconta il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. «Ho iniziato a sette anni, per gioco e un po’ per caso. C’era un corso di teatro che iniziava a fine delle lezioni di danza ed era comodo; ero una bambina timida e i miei mi convinsero che la recitazione mi avrebbe fatto bene. Poi mi sono innamorata e non ho più smesso di studiare. Prima teatro, da tre anni recitazione cinematografica alla “Formazione Entrarte - Scuola di cinema Dvas” di Firenze dove vivo. Recitare mi fa sentire bene, mi permette di esplorare situazioni diverse e immaginarne altre che non conosco». Poi arriva la prima grande occasione: «Ho dovuto fare più provini - rivela - perché prima risultavo troppo grande, poi troppo piccola: la decisione dipendeva dalle altre attrici scelte, perché il personaggio da raccontare ha più età nel corso del film. Pensavo di non essere presa e mi sono tinta i capelli di rosa. Il giorno stesso ho ricevuto la telefonata dalla mia agenzia (EntrarteTalent, ndr) che il ruolo era mio. Inizialmente è stato un insieme di paura e ansia, ma tutto si è normalizzato appena arrivata sul set dove sono stata accolta dalla regista, Cinzia Th Torrini, che mi ha subito messa a mio agio. Il set è una grande famiglia».

L’incontro con la rockstar

Caterina racconta il suo incontro con la Nannini. «Non sono mai stata ad un suo concerto. In realtà, non sono mai stata a un concerto, intendo di quelli veri. Di sicuro inizierò a farlo e magari il primo sarà proprio il suo. L’ho conosciuta sul set, durante una scena girata a Siena nella villa di famiglia. È stato un incontro buffo. Mi stavano microfonando, ricordo che era una giornata molto ventosa e quindi non era semplice realizzare le scene. Gianna è arrivata in auto; mia madre, vedendola scendere, l’ha scambiata per la protagonista, Letizia Toni, pensando l’avessero magnificamente truccata, e l’ha salutata… invece era Gianna che ha ricambiato, iniziando a parlarle. Ho avuto modo di parlare con lei, un’altra volta, al termine delle riprese, e poi a Roma per l’anteprima del film. Quando mi ha vista mi ha detto “Sei troppo bellina per fare me”. Io non mi sento bella, ma come lei cullo un sogno e spero di avere la sua grinta e volontà per farlo diventare grande». Infine, un pensiero su Ascoli: «Da quando sono nata passo lì parte dell’estate e il Natale. Ci sono le mie origini e sarebbe bello un giorno poter girare lì un film, raccontando la storia della città». Una dichiarazione d’amore che non può restare inascoltata.