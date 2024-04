GROTTAMMARE Vanno al ristorante, ordinano un pranzo luculliano, mangiano e bevono in abbondanza. Poi al momento di pagare il conto - 220 euro - dicono di non avere i soldi. I due scrocconi - probabilmente si tratta della stessa coppia - che nell’ultimo periodo hanno preso di mira i ristoranti della costa marchigiana dal Maceratese al Fermano sono arrivati pure a Grottammare. Questa volta a rimetterci è stato il ristorante Il Grillo.

«Da noi sono venuti lunedì scorso - dice la titolare Lorena Voltattorni -. Hanno mangiato e bevuto per un conto finale di 220 euro. Quando sono andati alla cassa hanno detto di non avere i soldi per pagare. Tra l’altro - precisa la ristoratrice - rispondevano pure in maniera spavalda. Mi dicevano che avrebbero fatto un bonifico, ma quando gli ho chiesto di farlo seduta stante hanno addotto altre scuse. Allora abbiamo chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri di Grottammare li hanno identificati, lunedì (domani, ndr) andrò in caserma per denunciarli».

Grande la rabbia della ristoratrice che lancia un appello ai colleghi dell’intera regione: «Mi raccomando di fare attenzione - prosegue - perché sono stati in tantissimi ristoranti e si sono comportati allo stesso modo. A chi, come me, è stato vittima dei due scrocconi, chiedo di denunciare così che qualcuno li possa fermare».

Diversi, infatti, i locali che nell’ultimo periodo sono stati vittima di episodi simili e tutto fa pensare che si tratti degli stessi autori. Il 12 aprile la stessa situazione si era verificata a Civitanova, al ristorante L’Oasi. Pure in quel caso, all’ora di pranzo, due uomini si sono presentanti nel locale del lungomare sud e hanno ordinato cibo e bevande per un totale di 170 euro. «Al momento di pagare - aveva raccontato la titolare - hanno detto di non avere con loro il denaro. Erano ubriachi e ho avuto anche paura che avessero una reazione incontrollata, così ho chiamato la polizia che li ha identificati e li ho denunciati».

Mercoledì scorso, altro colpo al ristorante Blu Bebo’s di Porto Recanati: «Hanno mangiato tantissimo e bevuto tre bottiglie di vino in due - racconta la titolare, Michela Moriconi -. Al momento del conto c’era mia cognata che ha fatto lo scontrino fiscale: 223,50 euro. Ma loro hanno prima iniziato a dire di essersi dimenticati il portafogli in auto, poi quando ha chiesto loro i documenti non glieli hanno dati. Allora abbiamo chiesto di avere il numero di cellulare, ma non ci hanno dato nemmeno quello e sono andati via. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri». È molto probabile, quindi, che si tratti degli stessi due uomini, sulla cinquantina, con accento maceratese-fermano, già noti per episodi di questo tipo.