Al ristorante chiede di dividere il conto, lei chiama la cameriera: «Pago io, spero che lui ti dia almeno la mancia»

La questione è eterna e apparenemente irrisolvibile: chi deve pagare il conto al termine dell'appuntamento romantico? Ormai dovrebbe essere accantonata l'idea per cui l'onere ricade specificamente sull'uomo (non più colui che deve "provvedere") e, in effetti, nella maggior parte dei casi sembra così. L'opinione che va per la maggiore, invece, è che la persona che estende l'invito debba occuparsi anche di "estendere" il portafogli, a meno di accordi precedenti di diversa natura.

Cosa succede, però, nel caso in cui ciò non avviene? Un video pubblicato su TikTok mostra un ragazzo che chiede di dividere il conto, mentre la ragazza non è assolutamente d'accordo (per una serie di motivi) e finisce per coinvolgere anche la cameriera - un po' titubante - nella questione.

Dopo qualche minuto di discussione, la ragazza decide di pagare il conto per intero, chiedendo a lui di occuparsi per lo meno della mancia.

Il video inizia in medias res con un'esclamazione incredula della ragazza: «Il conto è di soli 115 euro e mi stai dicendo che devo pagare la mia parte, quando sei stato tu a portarmi qui, perché dovrei pagare per ciò che ho preso? Sono solo...

sono 50 euro. I soldi li ho, però...». La frase rimane in sospeso e l'espressione di lei si fa confusa.

A questo punto, l'inquadratura si sposta sul ragazzo, il quale legge il conto e fa presente che lei ha ordinato tre Long Island, mentre lui nemmeno uno. «Sì, ma sei tu che mi hai chiesto cosa volessi bere e non sapevo che avrei dovuto pagare la mia roba», ribatte la ragazza, mentre lui continua a sostenere il suo punto di vista dicendo che ha speso già 30 euro di benzina per il trasporto verso il ristorante.

A questo punto, la sfortunata cameriera si ritrova trascinata nella conversazione con una domanda da parte della ragazza: «Se un tipo ti portasse fuori a mangiare e poi ti dicesse "Ti paghi la tua roba?"... non ci rimarresti tipo così?», chiede, per poi fare un'espressione basita. La cameriera afferma che le è accaduto di trovarsi in una situazione simile, e la ragazza risponde «Sì, anche a me è successo prima, e sta succedendo anche ora». Un po' a disagio, la cameriera si limita a ridacchiare.

Alla fine, la ragazza afferma che pagherà il conto per intero perché «voglio che tu sappia che i soldi li ho», poi si rivolge a lui e chiede «Le lasci la mancia, almeno?». Non sembra che la risposta del ragazzo sarà affermativa, ma non possiamo esserne sicuri perché il video si interrompe in quel momento. Molti utenti sembrano d'accordo con lei: «Ascoltatemi, quando un uomo fa così vi fa capire quanto ci tiene», «Se ti ha invitato lui, paga lui, a meno che non se ne è parlato prima».

Qualcuno, tuttavia, fa presente: Ordino sempre come se dovessi essere io a pagare, per fare presente che non è granché carino "esagerare" soltanto perché si è certi di non dover tirare fuori i propri soldi. Diverse persone fanno presente che tre Long Island (un cocktail alcolico) sono decisamente troppi per un appuntamento e hanno l'impressione che lei sia uscita soltanto per avere qualche drink gratuito.