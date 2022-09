Bebe Vio innamorata: baci e coccole per strada con il calciatore Gianmarco Viscio

Bebe Vio innamorata più che mai. È quello che traspare dalle foto pubblicate sul settimanale Chi in cui ride, bacia e stringe a sé un ragazzo durante una romantica serata romana. La 25enne in questo periodo sta frequentando Gianmarco Viscio, trentenne giocatore dilettante di calcio a otto, che fino allo scorso anno militava nel ruolo di difensore in una squadra di serie B, George Best Team.

L'appuntamento romantico

Paparazzati al The First Musica un locale con terrazza che affaccia sul Tevere, i due sono saliti sulla terrazza per un aperitivo e lì sono rimasti scambiandosi sorrisi, abbracci e carezze. La vicinanza è innegabile, così come il trasporto che entrambi sembrano provare. Poi i saluti sotto casa di Bebe Vio, con un ultimo lungo sguardo prima di adare via.

Da sempre molto gelosa della sua privacy, la campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto, non si era mai mostrata in pubblico con corteggiatori o fidanzati preferendo condividere la sua immagine sportiva. A quanto pare la storia con Gianmarco Viscio è così seria da metterla a suo agio anche per strada, dove la coppia ha continuato a scambiarsi teneri gesti d'affetto.