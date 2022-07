PORTO SANT’ELPIDIO - Torneo di Basket Madness dal 2 al 5 agosto. L’evento è stato presentato ieri in conferenza stampa. Con il sindaco Nazareno Franchellucci e l’assessore allo Sport Emanuela Ferracuti si sono ritrovati i ragazzi del San Crispino Basket che da sei anni organizzano le gare alla piattaforma di via Trieste, lungomare centro-nord, a sud della Pineta, di fronte ad Elpilandia.

Per gli organizzatori c’erano Lorenzo Petrini, Alessandro Tassotti e Simone Piedimonte. Parla Petrini che spiega come si svolgerà la quattro giorni. Di fatto è la prima edizione di un evento che allo sport aggiunge lo spettacolo. Alle partite si alternano musica a danza ma il cuore pulsante è sempre la pallacanestro.



Il format

Si potrà mangiare, bere e divertirsi con gli Spaghetti a Detroit, le pizze di Scacco Matto e la birra Mukkeller, prodotti dell’artigianato locale e le ultime novità dell’elettronica, dell’informatica e della telefonia. A ballare ci pensa lo Spazio Hip Hop di Civitanova. Il format è ampliato rispetto al passato, giocano 20 squadre senior maschili, 8 femminili e 8 under 18. La fase a girone martedì e mercoledì 2 e 3 agosto dalle 20 alle 24, giovedì 4 agosto quarti di finale e finale femminile dalle 19.30 alle 22.30, a seguire la gara da 3 punti e dalle 23 a tutta musica con gli Spaghetti a Detroit. Venerdì 5 agosto finale maschile. Le regole del torneo sono tre contro tre più una riserva, per la fase a girone ci sono due quarti da 4 minuti fino a 21 punti mentre per le finali sono due tempi da 10 minuti e si supera i 21 punti. Il tiro da 3 punti vale 2, quello da 2 punti vale 1.



Il premio

Il tiratore che risulterà vincitore avrà in premio un pallone professionale offerto da Quota Cs Sport, sponsor tecnico. A chi vince il torneo senior premio da 1.200 euro, al secondo classificato 300 euro in buoni acquisto presso Quota Cs Sport, primo premio femminile 500 euro, secondo 200 euro in buoni acquisto presso Cs Sport. Agli under 18 buoni acquisto. Ogni categoria avrà in omaggio un papillon di vetro prodotto d’artigianato locale. San Crispino Basket ringrazia il Comune per la ristrutturazione della piattaforma e la pulizia del campo.



Il sostegno

«Fa piacere che questo torneo, nel corso degli anni, sia cresciuto e stia andando avanti – dice il sindaco Franchellucci – tra sport e aggregazione è un’iniziativa di grande richiamo per i ragazzi. Lorenzo e gli altri lavorano alla manifestazione tutto l’anno, la logistica richiede un impegno importante». «Lo sport è il grande protagonista dell’estate elpidiense – aggiunge l’assessore Ferracuti – il basket d’estate funziona molto bene, è un modo per vivere lo sport all’aria aperta e un momento di festa. Mi complimento con questi ragazzi e tutti quelli che li aiutano. La nuova formula, innovativa, ha già garantito parecchi iscritti, si gioca e si fa festa».