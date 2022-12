Il campione della pasticceria Iginio Massari con Petra Carsetti in un appuntamento da non perdere: ecco quando e dove

CIVITANOVA - Quando l’arte delle buone maniere e quello della pasticceria s’incontrano nasce un’occasione unica di stile e gusto. Succede tutto giovedì 15 dicembre a Civitanova Marche (Corso Umberto I°, 89) dove la campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola Petra Carsetti, autrice di Galatime (edizioni Maretti), una delle massime esperte di galateo italiane, tiene una sorta di lezione-happening sulla tavola del Natale all’interno del nuovo spazio pop-up Iginio Massari. L’evento è organizzato in collaborazione con Il Contadino Gourmet, che è una sorta di paradiso della gastronomia così come la “filiale” marchigiana del massimo pasticcere d’Italia è il regno del panettone.

Proprio il “pan de toni” sarà l’overture della performance di Petra Carsetti che dotata di specialissime posate insegnerà come servire e come degustare al meglio questo che è il dolce di Natale per tradizione consolidata. Dichiara Petra: “E’ una sorta di lesa soavità non degustare il panettone di Iginio Massari con la dovuta attenzione, è necessario comprendere che la formalità del servizio ha una precisa finalità: esaltare il prodotto e dare all’incontro dei sensi con il dolce il giusto contesto emozionale. Devo dire però che c’è in generale una riscoperta dell’eleganza a tavola e nella vita, c’è più attenzione alle buone maniere, mi pare che ci sia un risveglio non della formalità, ma della necessità delle forme per ri-costruire empatia. In questo periodo vengo molto sollecitata a spiegare come si apparecchia, come si riceve, come si fanno i regali. Vuol dire che si è compreso che i modi contano e aumentano la qualità della vita e il valore della socialità.” Ciò che vale per il panettone vale a maggior ragione per tutto il “rito gastronomico” delle feste: “Avere un ottimo menù – sostiene Petra Carsetti – e servirlo disordinatamente o apparecchiare la tavola in maniera sciatta deprime il valore dell’incontro e spegne l’entusiasmo del gusto”. Per sapere come fare è semplice: basta trovarsi giovedì 15 dicembre dalle 15:30 al 98 di Corso Umberto I° a Civitanova Marche.