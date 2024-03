«Incontri romantici in 25 Paesi diversi: ecco dove sono stati i migliori, i peggiori e... i più strani. C'è anche l'Italia»

Dall'appuntamento romantico sotto la pioggia battente a Milano fino al giro in elicottero su Central Park: Anne Marie Hagerty, travel blogger americana, ha collezionato diverse frequentazioni a dir poco interessanti. L'influencer, due anni fa, ha cominciato una «ricerca mondiale» per trovare l'amore della sua vita, dopo essersi separata da un uomo che «pensava di sposare».

Da allora ha visitato 25 Paesi uscendo con uomini in ognuno di essi e portando via con sé gli aneddoti come souvenir. La ragazza pubblica le sue avventure sentimentali sul suo account TikTok (@annemariehagerty), dove ha accumulato 50mila follower. La 28enne ha parlato al Daily Mail dei suoi incontri internazionali, condividendo i dettagli sui luoghi più romantici e su quelli che non sono riusciti a catturare il suo cuore.

Prima della sua ricerca dell'amore, Anne Marie non era certo estranea ai viaggi. La ragazza si era trasferita da una piccola città del North Carolina a New York. Da lì ha viaggiato ovunque, dal Giappone a Panama, e ha persino vissuto in India quando aveva 18 anni.

I luoghi più romantici, ha dichiarato, sono New York, l'Italia e la Croazia. Anne Marie ha descritto New York come il suo posto numero 1 in cui uscire. E ha detto che è il motivo più grande per cui si è trasferita lì: «Oltre al fatto di essere circondata da milioni di persone - ha rivelato la 28enne -, trovare una persona speciale a New York è come vivere in un film d'amore».

«Amo i grandi gesti romantici e le esperienze uniche - ha spiegato -, e New York è il posto migliore al mondo per farle accadere. Per esempio, ho organizzato un appuntamento con un ragazzo per un giro in elicottero sopra la Statua della Libertà, l'Empire State Building e Central Park».

Anche l'Italia l'ha lasciata a bocca aperta.

Lì ha vissuto uno dei suoi «appuntamenti migliori». A Milano, Anne Marie è stata corteggiata sotto la pioggia battente da uno sconosciuto. «Mi si è avvicinato e ha detto: Penso che tu sia bellissima, mi piacerebbe portarti a cena», ha raccontato. Il lago di Como è stato un altro luogo di passione. Ha detto che è «senza dubbio il posto più romantico in cui sia mai stata in vita mia». Ma in generale, ha affermato che è stato molto difficile avere frequentazioni in Italia.

La Croazia è altrettanto romantica. «Ha il fascino dell'Italia - ha spiegato -, ma le persone sono generalmente più amichevoli e aperte agli incontri iniziali».

Anche se non è romantica come altri posti che ha visitato, Anne Marie ha detto che Londra è una delle sue città preferite per avere un appuntamento romantico. Ha trovato una «interessante combinazione di uomini» nella capitale del Regno Unito e, sebbene abbia avuto alcuni «incontri strani», ha detto che la maggior parte degli uomini con cui è uscita erano «dolci, riservati e galanti».

«Per me c'è anche qualcosa di dolce nella cultura britannica. C'è il tè, ci sono gli arrosti della domenica, è molto dolce e molto orientata alla famiglia», ha raccontato l'influencer.

Ma Anne Marie non è rimasta impressionata da tutti i luoghi che ha visitato. Ha rivelato che nonostante la Colombia sia un «Paese fantastico», gli appuntamenti lì non facciano per lei. «È così in molti luoghi dell'America Latina - detto -, dove c'è una cultura molto maschilista che non mi piace». Il Messico è stato un altro luogo in cui ha trovato gli uomini «piuttosto invadenti».

Anche in Svizzera ha faticato a entrare in contatto con gli uomini, dove ha detto che era «difficile conoscere le persone più a fondo». E ha aggiunto: «Ho scoperto che gli svizzeri tendono a rimanere all'interno dei loro gruppi. Li rispetto e sono molto gentili, ma non sono i più accoglienti con i nuovi arrivati».

La travel blogger ha visitato decine di Paesi con l'intenzione di trovare un marito, ma non ha ancora trovato quello giusto. Per ora, dice, si sta godendo il viaggio, incontrando nuove persone e andando agli appuntamenti senza «grandi aspettative».