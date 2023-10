Ancona, mangiano a scrocco e non vogliono pagare (un conto da 178 euro): denunciati due cinquantenni

ANCONA Nella giornata di ieri (15 ottobre) gli agenti della Questura di Ancona sono intervenuti per mettersi sulle tracce di due uomini che, dopo aver mangiato in un locale del centro storico, si erano messi in fuga senza aver saldato il conto.

Le ricerche

La proprietaria del ristorante ha seguito i due, 47 e 48 anni, allertando prontamente le Volanti giunte immediatamente sul posto nei pressi di piazza Cavour. Il totale del conto ammontava a circa 178 euro ma nessuno dei due era intenzionato a pagare. Per questo dovranno rispondere di insolvenza fraudolenta dopo essere stati denunciati.