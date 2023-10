L'ex cancelliere Schröder (cittadino onorario di Pesaro) offre la cena a un imprenditore ma lui spende troppo: «Non pago». Arriva la polizia

Gerhard Fritz Kurt Schröder, l'uomo che ha guidato la Germania dal 1998 al 2005, cittadino onorario di Pesaro dal 2004, si è ritrovato invischiato in una controversia piuttosto singolare, che ha richiesto l'intervento della polizia. L'ex cancelliere, sabato scorso, aveva organizzato una cena in un noto ristorante di Amburgo, ma uno dei suoi ospiti, un imprenditore iraniano, ha esagerato: l'uomo d'affari, infatti, avrebbe ordinato per un ammontare che supera i 6mila euro.

Al termine della cena, nessuno dei due ha voluto saldare il conto, ed è dovuta intervenire la polizia.

La cena

L'episodio è avvenuto in un noto ristorante di Amburgo, il Lakeside, all'interno dell'hotel The Fontenay. Non sono noti molti dettagli, ma sicuramente si è trattato di un menù particolarmente sfizioso: si parla, infatti, di waygu bavarese e altre prelibatezze rare e costosissime. Secondo le consuetudini teutoniche adottate da Schröder, l'anfitrione offre la cena, bevande incluse; se qualcuno ordina cose diverse, però, deve pagare di tasca propria.

Durante la cena, però, un ospite ha agito diversamente, in barba alle convenzioni: un imprenditore iraniano, che ha ordinato bevande per un valore che supera i 6mila euro. Al momento di saldare il conto, Schröder si è rifiutato di pagare, e il suo ospite ha fatto altrettanto. La situazione si è fatta particolarmente sgradevole, al punto tale che è dovuta intervenire la polizia: a quel punto, però, l'imprenditore si era già dileguato.

La dura vita del "pensionato" Schröder

Questa disavventura avrà sicuramente addolorato Schröder: il politico, infatti, non sta attraversando un periodo particolarmente sereno.

Il pittore Bruni, l'ex cancelliere Schröder e un giovane Matteo Ricci

La vita pesarese di Schröder

Date le sue recenti posizioni politiche, molti lo hanno allontanato: si dice che, quando si presenta alle occasioni ufficiali, cali un silenzio imbarazzato. «Non rinnego nulla», ha affermato recentemente l'ex cancelliere.

«Pesaro è la mia seconda casa, ogni volta che torno noto che ha fatto progressi, è diventata più bella e più amabile» ripeteva l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, accompagnato dal pittore ed amico Bruno Bruni, quando il presidente della Provincia era Matteo Ricci, il sindaco Luca Ceriscioli ed il Rettore dell’Università di Urbino Stefano Pivato. Schröder, che dopo aver ricevuto nel 2004 la cittadinanza onoraria di Pesaro e nel 2007 la laurea honoris causa in Economia e commercio dall’Università di Urbino, è tornato più volte in provincia di Pesaro e Urbino come nel 2009, nella città ducale, per una lectio magistralis in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2009-2010 dell’Università.