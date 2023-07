Micol Olivieri, dai Cesaroni ai social: «Ora sono influencer, ma avrei fatto comunque un lavoro redditizio. Mi piace guadagnare bene»

Micol Olivieri (30 anni), attrice conosciuta al pubblico televisivo per il suo ruolo di Alice Cudicini nella celebre serie tv romana, "I Cesaroni", ha intrapreso una nuova carriera nei social come influencer, con i suoi oltre 800mila folllower. Nelle ultime ore ha aperto un box domande sul suo profilo social, dove i suoi fan hanno potuto chiederle tutte le curiosità e, tra queste, una in particolare ha destato clamore. La domanda in questione chiedeva: «Che lavoro avresti scelto se non questo?». Quello che ha dichiarato Micol Olivieri ha smosso non poco gli animi.

Micol Olivieri e il suo piano B

Micol Olivieri ha risposto ad una domanda di una fan che le chiedeva quale sarebbe stato il suo piano B, in caso non fosse diventata attrice o influencer e lei ha detto: «Io ho avuto tantissimi interessi.

Mi piace in generale guadagnare bene, quindi qualcosa di redditizio mi darebbe sempre soddisfazione», ha esordito Micol, confessando che avrebbe optato per un lavoro che le avrebbe dato un alto guadagno, «Credo di essere predisposta per la psicologia, mi sarebbe piaciuto fare la psicologa, ma non sono certa di riuscire a creare una certa distanza con le emozioni degli altri». L'influencer è stata criticata molto per questa sua esternazione dai suoi fan che l'hanno accusata di pensare solo al rendiconto monetario della professione e non al bene dei propri pazienti.