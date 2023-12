Daniela Costa, morta l'attrice di "Paso Adelante": aveva 42 anni. L'addio di Miguel Angel Munoz: «Non ci posso credere»

È morta Daniela Costa, attrice spagnola di 42 anni. A confermare la notizia è stato Miguel Angel Munoz, suo collega nelle serie tv "I Miei adorabili vicini", "Paso Adelante" e "La sindrome di Ulisse". Le cause della sua morte non sono state rivelate.

L'addio di Miguel Angel Munoz

«Non posso crederci - ha scritto su X l'attore Miguel Angel Munoz -. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare insieme MAV ("I miei adorabili vicini")... Riposa in pace Daniela. Famiglia e amici più cari, vi accompagno nel sentimento», ha scritto l'attore. Tantissimi i messaggi per l'attrice. Era nata a Barcellona e ha cominciato a lavorare come attrice molto giovane. I successo era arrivato con "I miei adorabili vicini". Da tempo, però, non si vedeva più sul piccolo schermo.