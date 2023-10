ASCOLI - È stata una delle protagoniste assolute dell’estate appena trascorsa e non soltanto nella sua terra d’origine, le Marche. Parliamo di Giorgia Fiori, ormai donna di spettacolo a 360 gradi, applaudita ad Ascoli come voce del torneo cavalleresco della Quintana, ma anche quale protagonista femminile dello spettacolo “Symphony of Caos” in veste di cantante con lo pseudonimo di Gladiah e come conduttrice nell’arco delle serate della manifestazione Ascoli Summer Festival, la rassegna canora che ha ospitato nel capoluogo piceno artisti del calibro di Ernia e Tedua.





Tutto questo mentre era presente al Lido, in occasione della mostra del cinema di Venezia, con il film “La spiaggia dei gabbiani” di cui è protagonista e mentre era attesa alla manifestazione di moda Milano Fashion Week, dove è stata ospite alle principali sfilate abbigliata Made in Marche grazie ad outfit firmati da Giovanna Nicolai. Adesso per la giovane e bella artista ascolana la nuova stagione si apre all’insegna di altri impegni e di nuovi successi. Lo scorso 3 ottobre sono iniziate nel centro di Roma le riprese del film “Cyr@no.org”, diretto dal regista Andres Arce Maldonado, in cui ad essere protagonista è proprio l’attrice ascolana. La pellicola è tratta da una storia vera e narra dell’ossessione amorosa del quarantenne Marco per Lia, che adesca uomini in rete per sbarcare il lunario, sino al loro sorprendente incontro. Il film, che uscirà nelle sale italiane nel mese di gennaio 2024 con la produzione di Movie Factory di Roma, permetterà a Giorgia Fiori di proseguire la sua carriera eclettica, parallelamente al suo percorso discografico.

Gladiah

«È un bellissimo momento per me, perché ho l’occasione di esprimermi su più versanti professionali» esordisce la duttile ascolana, che per la performance dello scorso 9 settembre in piazza Arringo, in occasione dello spettacolo “Symphony of Caos”, è stata applauditissima nelle vesti di Gladiah insieme al nutrito corpo di ballo di Tina Dance nell’interpretare il brano “Survivor”. «La verità è che sono molto legata alla mia città e non manca occasione di entusiasmarmi di fronte ad ogni evento importante che mi offre Ascoli» prosegue, ancora emozionata per essere approdata sul red carpet veneziano. «Cosa voglio fare da grande? Vorrei proseguire così, fin quando in ogni ambito artistico in cui vengo chiamata ci sono tali soddisfazioni» conclude Giorgia Fiori.



Ma non finisce qui. Il 27 ottobre al teatro Armida di Sorrento Giorgia Fiori sarà protagonista alla 28° edizione del Premio Penisola Sorrentina. Riceverà infatti, il premio nella categoria “giovane attrice dell’anno”.