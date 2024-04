ASCOLI Ternana-Ascoli la partita della vita, da dentro o fuori. Per i bianconeri, visto che mancano quattro giornate al termine del campionato, questa volta non ci sono alternative: devono per forza uscire dallo stadio Liberati con un risultato positivo. La vittoria garantirebbe speranze di salvezza, viceversa tutto diventerebbe complicato se non addirittura impossibile da raggiungere. Le emozioni e la tensione che riveste questa partita sono immense, una partita che vive su fili sottili dove è vietato sbagliare e dove può essere favorevole l'episodio, ecco perché serve mandare in campo i giocatori più scaltri, coloro che possono garantire quella giocata in più quell'episodio favorevole.



Il ritiro



La squadra bianconera ha terminato il ritiro romano e si appresta a disputare nelle migliori condizioni questa partita. Il ritiro è servito per fare ancora più gruppo, per cercare di stare tutti insieme e per poter avere la speranza di tornare a casa con qualcosa di positivo e con la possibilità di giocarsi le ultime chance per rimanere in Serie B. La bella notizia arriva da Eric Botteghin che ha recuperato totalmente dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo, il pieno recupero lo ha confermato Massimo Carrera nella sua intervista pre gara. Se poi il difensore brasiliano partirà dal primo minuto lo sapremo solo prima della partita, come ha spiegato lo stesso allenatore.



In difesa



Botteghin è uno di quei difensori che hanno il fiuto per il gol, che può essere utile soprattutto nei calci d'angolo, un giocatore che se messo in condizione può fare la differenza. Se Botteghin sarà in campo giocherà al fianco di Giuseppe Bellusci e Luca Mantovani altrimenti al suo posto partirà dal primo minuto Sauli Vaisanen. Sembra infatti che il tecnico sia orientato a far giocare questa volta dal primo minuto Bellusci e non Danilo Quaranta, anche perché il difensore ascolano garantisce maggiore forza fisica e caratteriale. A centrocampo potrebbe partire dall'inizio Fabrizio Caligara che, come abbiamo spesso ripetuto nei giorni scorsi, è l'unico del gruppo che ha il tiro dalla distanza, si tratta di un giocatore importante per l'Ascoli, è anche di proprietà e se recuperato sia fisicamente che mentalmente può fare la differenza. Quella differenza che si chiede di fare oggi a Caligara, qualora venisse schierato dal primo minuto in questa sfida contro gli umbri. Al fianco dell'ex Cagliari ovviamente ci sarà Francesco Di Tacchio inamovibile, il terzo centrocampista sarà scelto tra Patrizio Masini, sembra il favorito, Luca Valsania e Samuel Giovane. Per quanto riguarda gli esterni non ci sono ballottaggi, giocheranno Marcello Falzerano e Zedadka.



L’attacco



Davanti Ilja Nestorovski è pronto a partire dall'inizio, al suo fianco la scelta è tra David Duris e Pablo Rodriguez. Oltre a Botteghin Carrera recupera anche Cloud Adjapong. Per quanto riguarda invece la Ternana ha recuperato il difensore Frederik Sorensen, ma il reparto difensivo rimane comunque decimato dagli infortuni.