PESARO Conclusa la stagione agonistica della prima squadra, in sede si continua a lavorare senza sosta per poter dare il più velocemente possibile alla Vuelle - compatibilmente con i tempi tecnici che devono intercorrere – un nuovo presidente e un Consiglio di amministrazione che cambierà rispetto all’ultima stagione, visto che ci saranno alcuni volti nuovi.



L’impegno

La volontà di accelerare il più possibile i tempi per avviare la ripartenza della Vuelle dopo la retrocessione in Serie A2 è stata indicata ieri in dalla società biancorossa con una nuova nota stampa per aggiornare la situazione sui prossimi passaggi societari. «La Victoria Libertas Pesaro comunica di aver già avviato l’iter dei passaggi e delle attività societarie necessarie alla definizione, in tempi brevi, della nuova governance che sarà chiamata a disegnare la nuova struttura organizzativa e gestionale del Club. A tal fine si sta procedendo celermente, ma accuratamente e per gradi, a formalizzare i vari passaggi e adempimenti. Il prossimo passaggio prevede la riunione dei componenti del Consorzio Pesaro Basket e delle varie realtà che sostengono la VL Pesaro. La riunione del Consorzio Pesaro Basket sarà convocata come da statuto e si terrà a stretto giro. Durante l’assemblea del Consorzio Pesaro Basket si procederà a individuare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione della Victoria Libertas Pesaro, compreso il nuovo presidente del Club. La società continuerà a tenere informati in modo costante le parti interessate e gli organi di informazione. Verranno forniti aggiornamenti continui sui vari step che vedranno impegnati sia il Consorzio Pesaro Basket che il Club fino alla completa definizione del nuovo assetto societario e organizzativo». Spunti positivi arrivano invece dal settore giovanile dove ora si entra nel clou della satgione. I primi a disputare la Finale nazionale sono stati i ragazzi della Carpegna Prosciutto Papalini guidati da coach Giovanni Luminati, che dopo essere stati sconfitti da Milano con una tripla allo scadere in semifinale, si sono poi rifatti sconfiggendo nella finale per il terzo e quarto posto Varese. Alla fine della manifestazione due giocatori in forza al settore giovanile della Vuelle hanno avuto importanti riconoscimenti, visto che Octavio Maretto ha vinto il premio come miglior marcatore della manifestazione con 145 punti segnati, mentre Umberto Stazzonelli è stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione. A tal proposito entrambi potrebbero tornare molto utili alla causa biancorossa in ottica futura, considerato che in A2 la fisicità in molte squadre è minore rispetto alla serie A e anche i ritmi di gara sono un poco meno alti rispetto al piano di sopra.

Il ritiro

Infine ieri l’ex giocatore della Vuelle Sam Van Rossom ha annunciato sui canali social il suo ritiro dalla attività agonistica. Il giocatore belga vestì nelle stagioni 2008-‘09 e ‘09-‘10, la maglia biancorossa giocando 44 gare e segnando 281 punti. Poi approdò in Spagna, dove giocò prima tre stagioni a Saragozza e poi ben dieci anni a Valencia, prima di tornare in Belgio a Ostenda, club da cui era partita la sua ottima carriera.