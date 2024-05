PESARO Passano i giorni ma dalla Vuelle ancora non arriva nessuna novità, dopo quella riguardante la costituzione del nuovo Cda. Considerato il periodo della stagione in cui siamo e le tante questioni che ci sono da sbrigare, - ad iniziare dalla più ovvia che è quella di iscriversi al campionato di A2, fino ad arrivare alla definizione del nuovo quadro societario, tecnico, e successivamente i giocatori che andranno a comporre la squadra – appare strano che a più di dieci giorni dall’ufficializzazione del Consiglio di amministrazione, ancora non si siano presentati i nuovi arrivati alla stampa, ai tifosi e alla città in generale, e non si sia ancora detto che obiettivo si vorrà perseguire in questa stagione.



Le questioni



L’obiettivo non sarà semplice, viste le tante partite che si dovranno affrontare con un roster composto da otto giocatori italiani, di cui la maggior parte da scegliere, e solo due stranieri che praticamente non si possono e devono sbagliare, visto che bene che vada ci sarà solo un visto per poter fare qualche correzione in corsa o per intervenire in caso di infortunio di uno dei due stranieri.



Ai saluti



Nel frattempo Matteo Tambone pare sempre più vicino al Banco di Sardegna Sassari in serie A, che come sempre è tra le prime formazioni a muoversi sul mercato. A tal proposito dalla Sardegna arriva la voce che l’ex capitano della Vuelle e la società del presidente Stefano Sardara sarebbero ai dettagli per quanto riguarda l’arrivo a Sassari del giocatore. Se l’affare andrà in porto, Matteo Tambone lascerà Pesaro dopo quattro stagioni in cui è cresciuto tantissimo come giocatore, diventando con il passare del tempo uno degli uomini cardine della Carpegna Prosciutto in questi anni, ed è stato un grande esempio anche per molti suoi compagni dando in ogni partita sempre tutto. Matteo Tambone che nell’ultima stagione è stato anche il capitano della Carpegna Prosciutto, ha chiuso questa annata con 7,4 punti di media, 2,4 assist, 84,4 % ai tiri liberi, 42,4 % nel tiro da due e il 33,3 % da tre. Tornando al mercato di A2 invece, ieri Vigevano ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo direttore sportivo che è Daniele Biganzoli, che da giocatore ha vestito le maglie di Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste, Virtus Siena, Ferrara, Lumezzane, Asti, Valenza, Oleggio Basket, Basket 7 Laghi e Basket Valceresio.



I playoff



Intanto domenica sera si è completato il quadro delle quattro formazioni che si contenderanno la promozione nel prossimo campionato di serie A. Nel tabellone Oro si affronteranno Pallacanestro Trieste, che dopo un solo anno potrebbe tornare nella massima serie, e l’Acqua San Bernardo Cantù che dopo qualche stagione in A2 proverà a tutti i costi a tornare al piano di sopra. Nel tabellone Argento invece Trapani se la vedrà con la Fortitudo Bologna e proprio queste due formazioni sabato 1 giugno daranno il via alle finali, mentre nel tabellone Oro gara uno è prevista per il 4 giugno.