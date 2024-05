CIVITANOVA Sante Alfonsi sarà l’allenatore della Civitanovese anche il prossimo anno. Ma per avere la conferma ufficiale bisognerà aspettare qualche giorno, forse domani. La società intende dare la notizia con una conferenza stampa. Per cui ancora nessuna comunicazione ufficiale sulla conferma del tecnico sambenedettese. Bocche cucite in società. E, chiaramente, anche il mister aspetta. Vuole che sia la società e il presidente Mauro Profili a dare la buona novella. Una notizia attesa da tutta la tifoseria.



«InDimenticabile»



Con Alfonsi, hanno vissuto una stagione indimenticabile, anzi inDimenticabile, come è intitolato uno dei tanti video celebrativi dell’annata che circolano sui social e che è stato trasmesso anche durante la Notte Rossoblù. Il fatto che non arrivasse la conferma, ha creato una certa apprensione. Invece le parti sono vicinissime, tanto che nei prossimi giorni sarà dato il tanto atteso annuncio. Sante Alfonsi, 50 anni, sambenedettese, era arrivato a Civitanova a tre giorni dall’inizio della stagione, dopo l’improvvisa rottura con Francesco Nocera, che aveva seguito il mercato ed effettuato tutta la preparazione. Il vice allenatore Roberto Cottone aveva guidato la squadra nel primo impegno, la gara di Coppa Italia contro la Maceratese.

Il nome era stato indicato proprio dal presidente Profili e il contatto avvenne con l’allora direttore sportivo Giorgio Crocetti. Dopo la sconfitta contro l’Urbino alla prima di campionato, la Civitanovese di Alfonsi ha infilato 5 vittorie di fila andando in testa alla classifica, vetta lasciata solo in poche giornate e poi ripresa a quattro gare dal termine. Così come si è rivelato vincente il connubio con il dg Claudio Cicchi, anche lui confermato per la prossima stagione.



Mercato



Dalla prossima settimana, potrebbero anche arrivare i primi colpi di mercato, anche se la stagione si chiuderà ufficialmente il 30 giugno. La società di Profili dovrà rimpinguare il parco degli under. Non continuerà il rapporto con il 2006 Cesario Mangiacapre: le strade del calciatore e della società hanno già preso altre direzioni. Gli under che hanno giocato quest’anno (escludendo i 2003 che saranno over) sono: Andrea Cosignani, Angelo Giordani, Thiago Guedak e Valentin Franco. Rientreranno anche alcuni prestiti da altre squadre. Ma qualche giocatore under 20 sarà sicuramente acquistato, magari privilegiando quelli con qualche esperienza nella categoria. Per prima cosa, però, la conferenza stampa per la conferma di Alfonsi.