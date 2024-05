Pesaro, ufficiale Vuelle: Andrea Valli nuovo presidente. «Un onore, non vedo l'ora di iniziare a lavorare per tornare in A1». Ecco il nuovo Cda

Confermate le anticipazioni. E pure con voto unanime. Andrea Valli è il nuovo presidente della Victoria Libertas Pesaro. Subentra ad Ario Costa, gigante anche nell'addio (sarà veramente un addio?) dopo 11 anni passati dietro alla scrivania biancorossa.

La nomina ufficiale di Valli è avvenuta oggi, giovedì 16 maggio, nella sede di Eden Viaggi/Alpitour dove si è tenuta come da statuto la riunione dei componenti del Consorzio Pesaro Basket, guidato dal presidente Franco Arceci. Il suo nome - come ha riportato il Corriere Adriatico - era in pole position da giorni. «Per prima cosa voglio ringraziare tutti. È un onore per me assumere questo ruolo - sono state le prime parole di Valli - Innanzitutto ringrazio i consorziati, il loro presidente Franco Arceci e tutto il CdA per l’onore e la fiducia che hanno riposto in me con questa nomina. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti voi per riportare la nostra squadra nella serie che le compete per storia, tradizione e passione di una intera città, e cioè la Serie A1. Non sarà facile ma è una sfida che se tutti insieme porteremo avanti potrà regalarci molte soddisfazioni a noi e a Pesaro. Grazie ancora per la fiducia».

Chi è Valli

Andrea Valli, grande tifoso della Vuelle, bocconiano, è il direttore amministrativo e finanziario dell’azienda di Villa Fastiggi fondata da Vittorio Strapazzini, la Str Automotive, con 5 sedi (una anche a Maranello), oltre 70 milioni di fatturato e 400 dipendenti.

Il nuovo Cda

Figura solida e appassionata.

L’Assemblea del Consorzio Pesaro Basket, con Enrico Franci segretario dell’incontro, ha preso atto delle dimissioni di quattro componenti dell’attuale Consiglio di amministrazione: Ario Costa, Luciano Amadori, Fabrizio Malerba e Andrea Rombaldoni. Poi, ha provveduto a ricostituire l’organo di governance della società VL. L’assemblea dei consorziati, con voto unanime dei presenti, ha provveduto ad individuare un gruppo di imprenditori e dirigenti che siederanno nel nuovo CdA: Tommaso Bertini; Roberto Rovere; Andrea Valli (a cui è stato poi proposto di assumere la carica di presidente) oltre ai riconfermati Franco Arceci e Nicola Dolci.

Stabilita la nuova governance si dovrà ora procedere a iscrivere la squadra al prossimo campionato e definire i nuovi incarichi e la nuova struttura organizzativa e gestionale della Società. Per presentare il nuovo assetto societario è prevista una conferenza che sarà convocata appena completato l’iter previsto.

Baioni nuovo primo allenatore?

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, per il ruolo di primo allenatore salgono le quotazione di Giacomo Baioni - tornato alla casa madre nel ruolo di vice - come nuovo coach.