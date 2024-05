La nota del sindaco Fioravanti dopo l'incontro con Pulcinelli: ecco le ipotesi per il futuro dell'Ascoli

ASCOLi - Voci, ipotesi, illazioni. Tante cose da capire, futuro ancora da decifrare. Ma adesso un orizzonte più chiaro grazie alla nota diffusa dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che riportiamo in maniera completa: «Nella giornata odierna, a Roma, ho incontrato il patron bianconero, Massimo Pulcinelli, per fare il punto sulla situazione societaria del club. Un colloquio proficuo e cordiale, utile a chiarire le rispettive diversità di vedute e a mettere da parte le incomprensioni dell’ultimo periodo, che si è svolto nel solo e unico interesse di voler garantire un futuro al glorioso club dell’Ascoli Calcio. Ho avuto rassicurazioni da patron Pulcinelli in merito all’espletamento, da parte dell’attuale società, di tutte le procedure burocratiche necessarie all’iscrizione dell’Ascoli Calcio al campionato di Serie C 2024/25».

« Lo stesso patron - prosegue la nota del sindaco Fioravanti - ha ribadito la propria intenzione di cedere la società a nuovi acquirenti, dichiarando che, compatibilmente con le offerte che perverranno, lascerà il proprio posto entro la fine del mese di giugno.

Da parte mia, ho manifestato piena volontà e disponibilità a prendere in mano le redini di questa vicenda. Entriamo, dunque, in una fase di transizione, durante la quale sarà fondamentale poter contare, ancora una volta, sull’apporto degli imprenditori locali, che mai hanno fatto mancare il loro sostegno all’Ascoli Calcio e, ne sono certo, non mancheranno neppure in futuro. La retrocessione ha rappresentato un durissimo colpo per tutti noi, che ogni tifoso bianconero sta faticando a digerire. Come sempre fatto, però, dobbiamo guardare avanti, per iniziare a costruire, insieme, quello che sarà il futuro del club più prestigioso delle Marche».