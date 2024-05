ANCONA Fatti e parole. Ci sono momenti in cui servono entrambi. Soprattutto nel calcio. Non ne fanno eccezione l'Ancona e il suo presidente Tony Tiong. Nella giornata di ieri, riprendendo quanto già pubblicato dal Corriere Adriatico lo scorso 11 maggio e nei giorni successivi, una parte di stampa veronese ha rilanciato - con vigore e ulteriori particolari - la boutade circa un possibile coinvolgimento dell'imprenditore asiatico all’interno di una cordata interessata a rilevare l'attuale pacchetto di maggioranza dell'Hellas in Serie A per il dopo-Setti.



La situazione Verona



I dialoghi indiretti tra le parti sarebbero stati avviati grazie all'intermediazione di Massimo Ficcadenti, fermano di nascita, ex allenatore e giocatore di lunga data del Verona molto popolare in Asia per il suo passato in Giappone tra Tokyo Fc, Sagan Tosu e Nagoya Gampus. Alla voce, rimbalzata anche via social, non è arrivata alcuna smentita dal fronte Tiong. Normale indifferenza o qualcosa di diverso? Parole (una smentita pubblica) e fatti, in questo scenario, assumono un'importanza fondamentale. Facile pensare che questi contatti Tiong li abbia avuti realmente ma da qui a parlare di trattativa concreta passa tanta acqua. Senza contare che, sempre a livello di indiscrezioni, non è si fatto riferimento ad alcuna eventuale vendita dell’Ancona collegata all’operazione.



Fatti e scadenze



Detto delle smentite mancate, che aiuterebbero, ci sono poi i fatti. Di importanza ancor maggiore. Un filo, neanche tanto sottile, lega Ancona con Hong Kong. Da un lato il club di via Schiavoni, quel Cavaliere armato con 119 anni di storia, dall'altro Tiong. All'ombra del Conero si lavora in maniera serrata sui vari temi dell'attualità. Scelta del nuovo direttore sportivo, iscrizione al prossimo campionato di Serie C, rinnovi contrattuali di alcuni giocatori ma anche settore giovanile. Da Hong Kong, quartier generale della famiglia Tiong, per ognuno di questi temi sarà pronunciata l'ultima parola. Come dichiarazioni ufficiali, il patron non parla dal post-Lucchese (28 aprile). Furono poche esternazioni fugaci, a salvezza acquisita, che fissarono due punti chiave: la volontà di trattenere Roberto Boscaglia in panchina e di allestire una rosa in grado di puntare alle posizioni di vertice.

Da lì in poi nient'altro con l'unica nota esplicativa dei programmi societari (18 maggio) affidata all'ad Roberta Nocelli. La questione prioritaria è quella del ds. Tiong pronuncerà il sì definitivo prima della fumata bianca. In questo senso, sarà lui in prima persona a presentarlo. Un segnale di quella vicinanza che tutto l'ambiente ha bisogno di percepire. Perché il pallone delle proprietà straniere, ormai consuetudine, ammette e concepisce la distanza (e la delega dei compiti). Ma non la prolungata assenza in pubblico. Potenzialmente dannosa.



Iscrizione e centro sportivo



In termini operativi la presidenza non ha mai saltato i suoi impegni. Stipendi compresi, arrivati puntualmente entro le varie scadenze fissate. Gli incartamenti per le iscrizioni vanno presentati nel termine del 4 giugno. L'Ancona, rispetto agli incubi vissuti in passato, non trema. La vera finale, tuttavia, Tiong se la gioca con il centro sportivo. La querelle relativa all'Ancona Sports Center è più che mai centrale. Partiamo dalle certezze: alla chiusura dell'operazione manca solo la firma per l'acquisto dei terreni dove sorgerà la struttura (valore 1.214.000 euro meno la caparra già versata); la sigla citata dovrà avvenire con deadline 30 giugno come da accordo via pec tra Tiong e il sindaco Silvetti. Il nero su bianco, 14 mesi dopo l'aggiudicazione del bando, chiuderebbe una soap opera fatta di posticipi, rinvii, motivazioni singolari (su tutte il Capodanno Cinese) e situazioni scomode che potevano essere evitate. Il centro sportivo, ora come ora, assume i connotati di una prova del nove per il progetto-Tiong. E non tanto per un mero discorso impiantistico. Solo l’autografo sul rogito notarile garantirà, in modo netto e universale, l'affidabilità dei piani presidenziali da qui ai prossimi anni. Nessun altra parola che il vento porti via, solo fatti. Firme, in questo caso.