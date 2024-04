Luca Nardi, infortunio e sconfitta per il pesarese a Bucarest dopo aver fallito 5 match point. Fair play: l'avversario brasiliano gli porta una sedia

Una smorfia di dolore prima di sdraiarsi a terra. Ha messo male il piede sinistro, spostandosi verso la propria destra, a fondo campo. Luca Nardi battezza nel peggiore dei modi l'esordio all'atteso Tiriac Open di Bucarest, sulla terra rossa, dopo l'annuncio della separazione da coach Galimberti. Distorsione alla caviglia e addio nel primo turno a questo Atp 250 (montepremi 651mila euro) che torna nel circuito maschile dopo 8 anni.

Il fair play

Bello il gesto dello sfidante, il brasiliano Seyboth-Wild, che ha attraversato il campo per portargli una sedia dove Nardi, a fatica, si è poi appoggiato.

Stoicamente in campo

Il pesarese, sceso al n.81 del mondo, ha poi perso in 3 set: 6-3 6-7 7-6. Un vero peccato, dopo aver vinto il secondo set e aver condotto il terzo con 5 match-point falliti prima all'infortunio. Il talento azzurro è rimasto in campo stoicamente, dopo la sospensione, ma fermo sulle gambe ha subito la rimonta dell'avversario. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, visto che ai primi di maggio ci sarà l'appuntamento con gli Internazionali d'Italia.