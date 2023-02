Coppia affitta camera a Bucarest ma resta sorpresa: «Dalla finestra vediamo il cimitero»

«Fammi vedere la vista?». E lo scenario che si apre è solo quello di tombe. Una coppia ha affittato una camera a Bucarest, in Romania, ma ha scoperto che come vista avevano davanti un cimitero.

Coppia affitta camera a Bucarest, ma è davanti al cimitero: il video

La coppia, presumibilmente campana vista l'inflessione della giovane ragazza che parla, ha deciso di condividere l'esperienza su Tiktok. Sul profilo della ragazza si vede nel breve filmato (circa sette secondi) lei che inquadra il ragazzo mentre apre la finestra e gli mostra la vista. Tutte bare. Evidentemente l'appartamento che hanno affittato si trovava vicino a un cimitero ma loro non erano a conoscenza.

Quanto hanno pagato

Il costo per la camera, come indicato nelle didascalie che appaiono durante il video, è di 15 euro a notte. Un prezzo, evidentemente, molto basso. E per cui non ci si può aspettare certo una vista meravigliosa, che d'altronde spesso si paga.

I commenti

C'è chi ironizza scrivendo nei commenti "c'è un silenzio di tomba" e chi invece si trova nella condizione di vivere vicino a un cimitero. Come Raffaella, che scrive: "Io ci vivo tutti i giorni. La cosa più brutta è che quando apro la finestra vedo i funerali".