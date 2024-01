Volo Ancona-Bucarest cancellato, rimborso arrivato dopo circa 3 mesi: «Finalmente». La storia-denuncia raccontata dal Corriere

«Finalmente, dopo quasi 3 mesi, ho ricevuto il rimborso». Meglio tardi che mai verrebbe da dire se non fosse che di ritardi, oltre ai rimborsi, Stefano Baldinelli, ragioniere, ne ha subiti parecchi da Aeroitalia. La storia raccontata dal Corriere Adriatico (leggi qui) è servita. Ricordiamo le tappe: Baldinelli, lo scorso 11 ottobre, aveva acquistato tre biglietti con destinazione Bucarest pagando 889,94 euro tra andata, programmata per il 30 dicembre, e ritorno il 7 gennaio. Aereoitalia, però, qualche giorno dopo ha cancellato la tratta - insieme a quella alla volta di Vienna - dai tabelloni del Sanzio a partire dal 1° novembre.

Aveva dovuto ricomprare i biglietti ma da Bologna

«A tutt’oggi, nonostante i nostri ripetuti solleciti, Aereoitalia non ci ha rimborsato i biglietti - aveva spiegato Baldinelli lo scorso 2 gennaio - ed abbiamo dovuto rivolgerci ad Assopasseggeri, affidando la pratica ad un avvocato di Roma». Per andare in Romania aveva poi dovuto ricomprare i biglietti, questa volta con un’altra compagnia aerea e partendo da Bologna. Oggi, 15 gennaio, l'atteso bonifico.