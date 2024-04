ANCONA Una vera e propria squadra anti-caos per gestire il traffico e ridurre al minimo i disagi di questo primo San Ciriaco in versione estesa. La preview stasera in piazza Pertini con lo street food e il dj set de La Regina. Da domani il serpentone delle bancarelle: 437. La speranza è che il meteo sia clemente. Predisposto un piano d’azione speciale per la viabilità. «Ci faremo trovare pronti. Il 1° maggio (domani, ndr) avremo in servizio 21 agenti al mattino e 22 il pomeriggio, per un totale di 10 pattuglie per turno» spiega Marco Ivano Caglioti, comandante della Polizia locale. Il dispiegamento di personale aumenterà con l’avvicinarsi del 4 maggio.



Il presidio in città



«Il 2 maggio mattina avremo 25 uomini e 10 pattuglie, alle quali si aggiunge un’aliquota dell’Antidegrado e Commercio in borghese» continua Caglioti. Le pattuglie diventeranno 12 nel pomeriggio, con controlli intensificati sui mercati. Stesso programma per il 3 ed il 4 maggio ma in quest’ultimo caso una parte del personale sarà destinato al mattino alle cerimonie. Agli agenti andrà il compito di presidiare la viabilità stravolta di una città in festa per un’intera settimana. L’ordinanza contenente tutti i dettagli è già stata pubblicata lo scorso 12 aprile. Partendo proprio da Viale della Vittoria, dove da domani al 4 maggio ci saranno le tradizionali bancarelle della Fiera di San Ciriaco. Dalle ore 18,30 di oggi fino alle 6 di domenica sarà vietata la sosta e la fermata dal civico 1 fino a piazza IV Novembre (verso il Passetto) e da piazza IV Novembre a via Giannelli (verso piazza Cavour). Nel tratto tra via Giannelli e piazza IV Novembre sarà vietata la circolazione dalle 20 di oggi alle 6 di domenica, in entrambi i sensi di marcia. Per permettere la regolare circolazione, negli stessi giorni ed orari verrà istituito il doppio senso di marcia tra via Toti e lo Stadio Dorico e sarà invertito il senso di marcia tra via Toti e piazza IV Novembre. Proprio ai piedi del Monumento ai Caduti avverranno ulteriori modifiche. Gli orari sono i medesimi ma ai mezzi provenienti da corso Amendola (e che procederanno contromano in direzione Passetto sul lato del Viale normalmente in direzione piazza Cavour) sarà consentita la svolta a sinistra verso via Panoramica o a destra verso via Thaon De Revel - su piazza IV Novembre ci sarà il doppio senso di marcia.



Le altre modifiche



Venendo allo stadio Dorico, dalle 18,30 di oggi alle 6 di sabato sarà vietata la sosta sul piazzale che sarà destinato ad un presidio della Croce Gialla (tre ambulanze in servizio, le altre in piazza Roma ed in piazza Pertini) oltre che a l capolinea degli autobus. Parlando di trasporto pubblico, l’invito dell’assessore alla Viabilità, il vicesindaco Giovanni Zinni, è quello di «preferire, se non in casi di particolare necessità, l’utilizzo dei mezzi per l’accesso in centro città». Per l’occasione saranno disponibili diversi servizi speciali. Il primo - gratuito - partirà dal parcheggio del Del Conero e arriverà in piazza Cavour - attivo dal domani a sabato 4 maggio, dalle 14,45 alle 22. Saranno 83 le corse giornaliere, una ogni 10 minuti. Una navetta a pagamento verrà inoltre predisposta negli stessi giorni per collegare il Dorico a piazza Cavour, così come un’altra che partirà dal park Archi di via Marconi in direzione piazza Cavour. Sul fronte della viabilità, «i punti più critici saranno i soliti, ovvero via Giannelli, largo XXIV Maggio così come piazza Kennedy e via XXIX Settembre» secondo Zinni.