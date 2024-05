CHIARAVALLE Tre lesioni sul cranio di Loredana Molinari. Una sarebbe stata quella mortale. Nessun trauma apparente, invece, sul corpo del figlio, Maurizio Bucciarelli. Sono i riscontri emersi dall’autopsia che si è svolta all’Istituto di Medicina Legale di Torrette sui cadaveri di mamma e figlio scoperti lo scorso mercoledì, nell’appartamento al primo piano di via Gramsci 20.

La dinamica



Per la 78enne sono stati fatali i colpi scagliati con un oggetto contundente, compatibile con il martello che è stato trovato accanto al suo corpo, in salotto. Una lesione era più profonda delle altre due. Il cadavere era prono ed è stato trovato rannicchiato su se stesso: è probabile che la pensionata sia stata sorpresa di spalle e poi colpita alla testa, sulla calotta cranica. Ci sono più dubbi sulle cause del decesso del 55enne, il cui corpo è stato rinvenuto a terra, vicino al letto della sua camera. Il medico legale non ha trovato lesioni esterne. Possibile che l’uomo sia morto dopo aver ingerito farmaci o altre sostanze in una quantità che si è rivelata essere fatale. Per fugare ogni dubbio, bisognerà attendere i risultati delle analisi tossicologiche. In casa non sono stati trovati biglietti d’addio o comunque tali da spiegare il dramma consumatosi a due passi dal centro di Chiaravalle.



Il pm Ruggiero Dicuonzo continua ad indagare all’interno di uno scenario che porta alla pista dell’omicidio-suicidio. Bucciarelli avrebbe prima tolto la vita alla madre e poi si sarebbe ucciso. Da escludere l’ipotesi di un doppio omicidio: la casa, infatti, era chiusa da dentro, con le serrande abbassate e le finestre da cui non passava la luce. I corpi, considerando l’elevato stato di decomposizione, avrebbero trovato la morte almeno dieci giorni prima del rinvenimento da parte dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Fino a ieri pomeriggio, ai parenti più prossimi di madre e figlio non era ancora arrivato il nulla osta per liberare le salme e organizzare i funerali.



La simbiosi



I carabinieri stanno cercando di ricostruire non gli ultimi giorni di vita delle vittima, bensì i mesi. I vicini di casa, nonché i parenti, parlano di un rapporto simbiotico tra mamma e figlio. Pare che lui nell’ultimo periodo vivesse in uno stato di depressione. Non uscivano quasi mai. Da casa loro non arrivano mai rumori molesti e segni tangibili di litigate o discussioni. Vivevano l’uno per l’altra. Di qui, l’incredulità nel credere - sempre che la tesi iniziale sia confermata - che Bucciarelli possa aver tolto la vita alla madre in un modo così efferato e violento. Il 55enne risulterebbe essere disoccupato da anni, addirittura dal 2008. Non percepiva il reddito di cittadinanza, i due vivevano con la piccola pensione dell’anziana, ormai vedova da anni. L’appartamento di via Gramsci dove vivevano è ancora sotto sequestro.