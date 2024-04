ANCONA - Avrebbe abbandonato il suo cane, un meticcio di 8 anni, lasciandolo senza medicine e nutrimento. È con le accuse di maltrattamento e abbandono di animale che è finita a giudizio una 40enne residente nel capoluogo dorico ma originaria del Maceratese. Ieri si è aperto il processo davanti al giudice Antonella Passalacqua con l’audizione dei primi testimoni.

Il cane, di nome Roco, ha trovato la morte il 7 aprile del 2022. A fine marzo era stato portato nello studio di una clinica veterinaria da una conoscente della 40enne, che - almeno stando a quanto emerso - non poteva più occuparsi del cane. Dalla clinica era poi partita la segnalazione alle guardie zoofile. «Il cane - ha detto la guardia in aula - era denutrito, gli si poteva vedere il costato, e faceva fatica a deambulare. Le sue unghie erano molto lunghe». Dopo il ricovero nella clinica veterinaria, era stato portato in un canile gestito da un’associazione di volontarie, ma le troppe patologie non curate avevano ormai compromesso le funzioni vitali di Roco, portandolo alla morte.

La testimonianza

In aula hanno testimoniato anche le veterinarie che avevano preso in carico il meticcio. «La situazione era drammatica - ha detto un medico - il cane presentava diverse patologie, tra cui l’anemia e un’insufficienza renale. Si trattava di un quadro clinico protratto nel tempo. Era stato abbandonato senza acqua, né cibo, impossibile stabilirne le tempistiche». Roco soffriva anche di cistite e prostatite. Stando a quando contestato dalla procura, la donna aveva tenuto il cane in un appartamento disabitato, in condizioni igienico-sanitarie precarie. L’imputata, difesa dall’avvocato Luca Froldi, respinge tutte le accuse. Prossima udienza il 21 novembre.