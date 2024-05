ANCONA «È arrivato il momento di chiudere quel cantiere». È perentorio l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini quando parla dei nuovi marciapiedi di corso Amendola. Di quei lavori iniziati nell’ottobre del 2022 ed oggi appesi all’esito di un contenzioso tra Comune e privati. Tanto che l'Amministrazione pare disposta a rinunciare ad un pezzo di intervento. Anche se, a ben guardare, mancano da rifare solo pochi metri di marciapiede. Eppure è proprio qui che nasce il problema. Anzi, qualche centimetro più in basso.

La vicenda

Sotto quel tratto - quello del Mixer Bar, per intenderci - ci sono infatti diversi garage. «L’impresa appaltatrice ci ha comunicato che non intende posare la nuova pavimentazione su una soletta che necessita di manutenzione, pur essendo ancora in grado di sostenere il passaggio delle persone» spiega Tombolini. In termini semplicistici, la soletta non è altro che lo strato di cemento che sorregge il soffitto delle rimesse e quindi il piano stradale che gli sta sopra.

L’impasse

I condomini dovrebbero provvedere autonomamente ai lavori di ripristino ma «dalle interlocuzioni intercorse, mi pare che ci sia qualche ostacolo» secondo l’assessore. Banalmente, qualcuno che non vuole o può pagare gli interventi. Che poi, a dire il vero, la questione è tutt’altro che banale. Fermiamoci un attimo, allora. Quali sono le possibili soluzioni? La più ovvia prevede che i privati siano disposti a pagare i loro lavori. Ovvia ma non scontata. Oppure «noi possiamo rifare la pavimentazione previa dichiarazione rilasciata da un tecnico di fiducia del condominio che attesti l’idoneità statica del marciapiede» secondo Tombolini. Anche se «una manleva sarebbe comunque rischiosa». Per il semplice fatto che anche «le attività di demolizione (della vecchia pavimentazione, ndr) potrebbero cagionare un pregiudizio». Tradotto: il cantiere potrebbe far danni di cui potrebbe essere comunque ritenuto responsabile il Comune. Restano allora due strade. La più ottimistica l’abbiamo già vista. E l’altra? «Con gli uffici ci siamo dati una ventina di giorni per cercare di chiudere col condominio, altrimenti dovremo fare un ripensamento sull’opportunità di intervenire su quel tratto di marciapiede» anticipa Tombolini. Nella peggiore delle ipotesi, insomma, i lavori si chiuderebbero incompleti.

Venti giorni come il tempo che Edma e Viva Servizi ritengono necessario per terminare il loro intervento sui sottoservizi, che fino al 7 giugno trasformerà nuovamente un tratto di corso Amendola in una strada a senso unico. Sfiancati da quasi due anni di lavori e viabilità stravolta, i commercianti iniziano a preferire un brutto marciapiede ad un incubo senza fine. «Prima di ricominciare i lavori ci pensino bene» suggerisce al Comune Loredana Pezzella del Mixer Bar. Perché farlo «creerebbe un disagio». Magari «sostituiscano solo le piastrelle danneggiate». Del resto, i tempi per l’eventuale conclusione del cantiere sono ancora incerti. Ammesso che Tombolini riuscisse a convincere i condomini, comunque dovremmo attendere la conclusione dei loro lavori strutturali, preceduti dalla deliberazione dell’assemblea condominiale, dalla raccolta dei fondi e dalla ricerca di una ditta pronta ad allestire il cantiere. Mesi, non settimane. Nel frattempo, un recente ordine di servizio ha imposto lo smantellamento parziale del deposito di cantiere che da mesi ha invaso e ingiuriato piazza Don Minzoni. Che stiano cominciando a smontare le tende? Al massimo venti giorni e lo scopriremo.