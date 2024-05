ANCONA Dal porto al Duomo, una passeggiata immersa nella storia della città. E nella sciatteria. La suggestione evocata dagli scorci di palazzi ultracentenari, delle rovine di epoca romana, inghiottita da vegetazione incolta e scarabocchi spray impressi sulle facciate meste di edifici che vorrebbero raccontare ai visitatori una bellezza annichilita. Abbiamo voluto percorrere la risalita dal waterfront al Guasco come fossimo turisti, per toccare con mano quale potenziale sprecato si sta consegnando ai visitatori che, inevitabilmente, scoprono una città che avrebbe molto da offrire, ma che continua a perdere il treno del riscatto.

Il percorso

Lungomare Vanvitelli, siamo partiti da lì. Sotto la Casa del Capitano e la piazzetta appena restaurata. L’inaugurazione era stata prevista per aprile. Traguardo mancato. I lavori non sono ancora stati completati. Ci dirigiamo allora verso Palazzo degli Anziani dove dalla scalinata laterale si passa davanti al Sacello medievale. Anche qui un altro cantiere che deve ancora essere smantellato. L’ultimo sopralluogo che abbiamo effettuato con i tecnici del Comune ci aveva consegnato un periodo di massima per la riapertura: entro la primavera. Tra un mese arriva l’estate. Il cantiere è ancora lì. Proseguiamo verso il Museo archeologico. Proprio di fronte all’ingresso una barriera di ferro ci separa dai resti di antiche strutture. La protezione di cancelli e sbarre non si spiega, visto che i reperti non sono custoditi in alcuna maniera. Anzi, le piante infestanti li hanno praticamente inghiottiti. Andiamo avanti. Piazza del Senato: dai piedi dello Scalone Nappi si intravede la vetta della Cattedrale. Un gradino dopo l’altro ci si accorge subito di trovarsi in una zona tanto preziosa, quanto trascurata.

L’affaccio sul mare

Le siepi invadono le mura di contenimento che in alcuni punti sono anche state deturpate da orribili graffiti. Infine il Duomo. L’affaccio sul mare offre un panorama mozzafiato. Peccato per il parapetto di protezione, marchiato dappertutto da scritte di vernice. Poco più sotto l’area dove un tempo sorgeva il famoso Bar del Duomo. Oggi il nuovo concessionario cerca di riportarlo in vita. Ma tra Covid e costi di ricostruzione lievitati, la struttura fatica a rinascere. E intanto quell’area versa in condizioni pietose. Welcome to Ancona. Che peccato.