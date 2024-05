ANCONA Ossessionato dall’idea che sua moglie fosse di facili costumi e quindi, nascondesse una relazione extraconiugale con un presunto amante. Tanto è bastato per trasformare una convivenza in un inferno per una donna, che veniva continuamente controllata, minacciata e ingiuriata, solo per i sospetti del marito che ora, a seguito della denuncia di lei, è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo, in base a quanto raccontato dalla vittima alla Polizia, aveva reso la convivenza insopportabile con i suoi comportamenti minacciosi.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Accerchiato per i soldi, raffica di pugni a un 16enne: presi due baby rapinatori di 13 e 17 anni a Jesi

Da futili motivi innescava, in modo pretestuoso, delle discussioni interminabili e dei litigi furibondi, che spesso culminavano con minacce e ingiurie. Nella testa dell’uomo – un 46enne – c’era il chiodo fisso di venire tradito continuamente, tanto che cercava di rendere la vita domestica della moglie (a suo parere infedele) come un inferno. Il culmine dell’esasperazione, alcuni giorni fa quando il marito, durante l’ennesimo litigio, l’avrebbe aggredita sottraendole i telefoni cellulari e scaraventandoli con violenza a terra mandandoli in frantumi. Un clima talmente pesante e intollerabile da generare nella donna un perdurante stato di ansia, tale da farle temere per la propria incolumità: se avesse scaricato la stessa ira con cui distruggeva i cellulari contro di lei picchiandola o peggio?

La denuncia

Così si era decisa, aveva trovato il coraggio di denunciare e di uscire da quella che era diventata una prigione. Era scappata di casa, andando a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. La Squadra mobile ha avviato un’attività investigativa - coordinata dalla Procura di Ancona – per accertare quanto dichiarato dalla donna e dalle indagini sono emerse le reiterate minacce, le ingiurie e i comportamenti vessatori dell’uomo. All’esito dell’attività investigativa, il Gip presso il Tribunale di Ancona accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico a carico del 46enne, accusato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della moglie.

Il divieto

Sabato pomeriggio, gli agenti della Squadra mobile si sono recati nell’abitazione e hanno dato applicazione alla misura cautelare. In base al provvedimento dell’autorità giudiziaria per l’uomo vi è il divieto assoluto di avvicinamento alla moglie ad una distanza non inferiore a 1000 metri, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico che segnalerà l’eventuale violazione portando dunque, a un inasprimento della misura cautelare fino anche all’arresto.