AVEZZANO Sconfitta e retrocessione per l'Alma Juventus Fano che saluta la Serie D e scende in Eccellenza. Fatale ai granata il ko sul campo del Avezzano in contemporanea alla vittoria del Real Monterotondo con il Matese.

LEGGI ANCHE: Rugby e calcio, incontri-scontri: tre giocatori finiscono al pronto soccorso di Torrette

Il distacco

Determinanti i 12 punti di distacco dalla formazione laziale che annulla la possibilità dei playout.