FANO "Quando si amministra è necessaria molta pazienza. Siamo rimasti in silenzio, nonostante le continue critiche di questi ultimi giorni che non abbiamo volutamente alimentato. Oggi, leggendo le ulteriori dichiarazioni dell’Alma Juventus Fano 1906 sentiamo il dovere di fare chiarezza e riportare i fatti negli adeguati binari". Lo afferma l'amministrazione comunale in risposta alle dichiarazioni dell'Alma Juventus Fano.

"Sin dalla prima - continua - ora ci siamo attivati per favorire la realizzazione di un nuovo manto in sintetico all’interno dell’impianto dei Militari che già in questi anni è stato al centro di un progetto di riqualificazione affinché si ragazzi potessero svolgere le proprie attività nel modo più adeguato ed efficiente possibile.

Già dallo scorso anno ci siamo impegnati ad accantonare le risorse necessarie a realizzare, congiuntamente con la società, questo intervento. Va constatato che l’amministrazione comunale era pronta ad approvare il progetto nell’ottica di immediata eseguibilità, ma in questi mesi la stessa società ha prodotto una documentazione insufficiente e incompleta, chiedendo dei rinvii che hanno determinato tale ritardo. Infatti, solo questa mattina si è svolta la prima conferenza dei servizi a cui era presenta tutta la struttura comunale che ha fornito parere favorevole, fatta salva la necessità di integrare la documentazione carente dal punto di vista dell’invarianza idraulica. Tanti sono stati gli incontri tecnici propedeutici a orientare nel modo più consono il progettista. Tale atteggiamento dell’amministrazione evidenzia la volontà di sostenere questo progetto nel pieno rispetto delle normative vigenti, pur senza eccezioni.

"Infine, - conclude l'amministrazione comunale - la nuova grandinata verrà realizzata in base agli impegni che l’amministrazione ha assunto. Stiamo affidando l’incarico ad un progettista alla luce dei maggiori costi che sono emersi. Niente è caduto nel vuoto. Al contrario, ci siamo sempre posti nella condizione di favorire il progetto di sviluppo dell’Alma Juventus Fano 1906, rispettando gli impegni e la responsabilità che abbiamo nei confronti della società granata. L’interesse verso la stessa granata è stato manifestato sin da subito dal sindaco e da tutti i componenti della giunta, cercando di rigenerare tutto il movimento sportivo legato all’Alma".