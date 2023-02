PESARO - Una vera e propria task force di risorse umane al lavoro in Provincia su progetti e cantieri per 47.647.800 euro di fondi Pnrr tra impianti sportivi, laboratori e ristrutturazioni nelle scuole superiori, miglioramento della viabilità e restauro dei giardini storici compreso l’impianto dei giochi d’acqua a Villa Caprile. I finanziamenti ci sono, ma adesso anche in viale Gramsci si devono fare i conti con la forte carenza di tecnici, in particolare ingegneri e architetti che realizzino gli elaborati definitivi, e di personale amministrativo per svolgere un’impegnativa mole di pratiche d’ufficio.

Il tutto nella stringente tempistica della marcia forzata verso la consegna delle opere entro fine 2026. E in vista dei progetti e come si suol dire della ”messa a terra” delle disponibilità economiche, la Provincia ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per eventuali assunzioni, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di funzionari tecnici ingegneri e architetti a tempo pieno oppure part time di categoria D.

Domande in scadenza

Le domande scadono il 27 febbraio. La spesa per pagare il personale è di 331.475 euro investiti nelle tre annualità 2023-2025. Nuovi innesti per forze fresche che potrebbero arrivare negli uffici già dalle prossime settimane. I tecnici dovranno lavorare su 5 progetti finanziati dal Pnrr per 14.132 euro totali. Gli interventi previsti sono: il restyling dei giardini e dei giochi d’acqua di Villa Caprile per 2 milioni di euro, la palestra dell’istituto agrario Cecchi per 2 milioni e 300 mila euro, la palestra del liceo scientifico e delle scienze umane Laurana Baldi nel campus di Urbino (3 milioni e 904 mila euro), la palestra del liceo classico Raffaello di Urbino (3 milioni e 506 mila euro) e la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto del campus di Fano (2 milioni e 422 mila euro). Nuovo personale al quale si affianca anche l’arrivo della cabina di regia Pnrr, coordinata da direttore generale della Provincia Marco Domenicucci.

«Al momento si farà una graduatoria di personale tecnico a nostra disposizione - spiega Domenicucci -, poi sarà il dirigente dell’edilizia scolastica a chiederci di volta in volta quali e quante assunzioni attivare. Preciso che con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza si può assumere solo personale tecnico e non amministrativo, di cui c’è molta necessità. Per questo stiamo per costituire a giorni una cabina di regia, sia politica sia tecnica, come struttura di supporto amministrativo a tutta l’area tecnica. La cabina è l’organo di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale per l’attuazione degli interventi del Pnrr».

Per quanto riguarda invece il concorso per ingegneri e architetti, la durata del rapporto di lavoro potrà essere fino a tre anni, ma non superare la scadenza Pnrr del 31 dicembre 2026. «Le attività e le funzioni da svolgere saranno quelle attribuibili ai funzionari degli uffici tecnici riferite esclusivamente ai progetti Pnrr di cui la Provincia ha la titolarità» spiega il direttore generale.

Le funzioni

«Vale a dire - prosegue - progettazione, direzione lavori e servizi di architettura e ingegneria, collaudo tecnico amministrativo, svolgimento di incarichi in commissioni giudicatrici, altre attività tecnico operative come contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, supporto del responsabile unico del procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori». Al personale assunto a tempo determinato verrà corrisposto il trattamento economico di 23.212,35 euro lordi. Un primo step in vista di nuovi rinforzi, anche con incarichi a professionisti esterni.