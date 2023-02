Investita da un'auto a Falconara: donna trasportata al pronto soccorso con un politrauma

FALCONARA - Una donna di circa 60 anni è stata travolta da un'auto in via Puglie a Falconara. E' stata trasportata in ospedale con un politrauma in condizioni di media gravità da un'ambulanza della Croce Gialla: l'investimento è avvenuto alle 19.15, i rilievi sono ancora in corso.

+++Notizia in aggiornamento+++