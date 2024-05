PESARO Un albero arrivato a fine ciclo, a fianco alla passerella che porta ad uno degli stabilimenti balneari di viale Trieste, più o meno davanti all'incrocio con viale Fiume, e di un locale della movida in zona mare, la cui tenuta instabile avrebbe potuto mettere a rischio l'incolumità dei bagnanti e dei frequentatori dell'area.

La sicurezza

Gli operatori dell'Aspes ieri mattina sono intervenuti tagliando il tronco della pianta per poi caricarlo sul rimorchio di un furgoncino. «Guardi, la cavità interna del tronco, l'ammaloramento è tale che l'albero non poteva più restare lì, avrebbe messo a rischio chi passava lì sotto», riferisce l'operatore Aspes che poi indica i prossimi lavori di arredo in zona mare. «Stiamo procedendo con l'abbellimento del viale e dell'area intorno alla Palla di Pomodoro prima dell'estate, che comprende anche le aiuole artistiche create in più punti. Nei prossimi giorni taglieremo l'erba in altri siti e procederemo con l'opera di abbellimento prima dell'apertura della stagione estiva». Intanto, dal 1° maggio è tornata attiva la sosta tariffata in viale Trieste nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Gorizia (esclusa la Ztl temporanea) e le traverse comprese fra i viali Trento e Trieste, da Lanfranco a Da Vinci. A inizio giugno tornerà per il quinto anno consecutivo lungo il lato ponente di viale Trieste, la pedonalizzazione nei tratti da viale Zara a via Ninchi e viale Pola-Marconi. Gli albergatori, in un incontro di qualche settimana fa con l'amministrazione comunale, avevano posto alcune osservazioni, che il Comune sta valutando se accogliere dal punto di vista tecnico-viario, con un'apertura alla possibile integrazione delle modifiche richieste.

Sul fronte di Villa Marina, il parcheggio gratuito, che ormai resta aperto anche d'inverno, verrà confermato per portare avanti la strategia di pedonalizzazione del viale. Per quanto riguarda il luna park, molto probabilmente verrà confermata la location del cortile nell'area sportiva di Villa Marina rimasta invenduta dopo l'ultima asta dei beni comunali (4.960 mq al prezzo di 850.265 euro).

Il complesso nel 2013 era stato sottoposto ad un intervento di straordinaria manutenzione con destinazione ad impianto sportivo polivalente da parte della società che allora gestiva l’immobile. Quest’ultimo era destinato ad ospitare numerose attività comprendenti calcio, pallacanestro e beach tennis per quanto riguarda gli spazi aperti, nonché palestre per attività con ausilio di attrezzature e per attività di tipo aerobico. L’attività è stata chiusa alcuni anni fa e l’edificio è stato lasciato in stato di abbandono. Il complesso immobiliare è stato acquistato dal Comune di Pesaro nel 2021 al prezzo di 850 mila euro (acquistata anche l'altra area lì a fianco, adibita a parcheggio pubblico).

L’abbandono

All’interno dell’edificio principale trovano posto, al piano primo gli spazi già adibiti a palestra e al piano terra la maggior parte degli spogliatoi necessari alla capacità ricettiva del centro, oltre ad altri locali connessi all’attività. Attualmente l’edificio si presenta totalmente privo di ogni parte impiantistica elettrica e termomeccanica, compreso l’impianto fotovoltaico in copertura e l’impianto di illuminazione esterna e presenta numerosi danneggiamenti conseguenti alla rimozione degli impianti, tra cui: totale mancanza delle porte (ad eccezione di quelle antincendio), danneggiamento dei controsoffitti, danneggiamento di una parte della pavimentazione in legno al piano primo a causa di una infiltrazione d’acqua della copertura.