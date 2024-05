Internazionali di Roma, nuova era con l'intelligenza artificiale. La testeremo senza Sinner ma con il pesarese Luca Nardi in campo questo mercoledì

Nuova era del tennis agli Internazionali di Roma con animazioni, realtà aumentate e intelligenza artificiale. Grazie alla nuova tecnologia di streaming Sportradar 4Sight, lo spettatore avrà la possibilità di non perdersi nemmeno un punto di una partita di tennis maschile dei tornei Atp e al tempo stesso conoscere ogni dettaglio statistico rilevante. Con la speranza, ovvio, che sorridano ai tennisti italiani. Mancherà Sinner ma saranno 12 gli italiani impegnati sull'italica terra rossa. Tra questi, domani mercoledì 8 maggio 2024, alle ore 12 (orario da confermare), anche il pesarese Luca Nardi.

Numero di ace, velocità di servizio, rimbalzi della pallina.

Tutto visibile in tempo reale. Sportradar 4Sight è una tecnologia di streaming avanzata che utilizza l'Intelligenza Artificiale per creare animazioni basate sui dati durante la diretta dei match maschili dei tornei del circuito ATP e dell'ATP Challenger Tour.

Senza Sinner ma con il pesarese Luca Nardi

Nardi, attuale n. 81 della classifica Atp, che nel primo turno se la vedrà contro il tedesco Daniel Altmaier, 25 anni, n. 78 del ranking, atleta dalla struttura fisica importante di 188 cm per 80 Kg.

Il tennista pesarese si presenterà con il suo nuovo staff: il sammarinese Marco De Rossi, allenatore personale, coach Francesco Sani, Mirco Della Martera (fisioterapista) e Stefano Barsacchi, già preparatore e coordinatore della preparazione fisica della Federazione italiana tennis e padel.

Gli italiani in campo

Gigante-Zeppieri;

Darderi-Shapovalov;

Evans-Fognini;

Qualificato-Cobolli;

Musetti-Eubanks (in campo nel secondo turno)

Napolitano-Berrettini;

Machac-Arnaldi;

Nardi-Altmaier;

Vavassori-Koepfer;

Sonego-Lajovic.

Tutto in tempo reale

Durante lo scambio, con la nuova tecnologia lo spettatore potrà vedere e analizzare in tempo reale ogni statistica riferita ai giocatori in campo, dalla velocità dei colpi al numero di ace, dalle percentuali di prime palle di servizio al numero di errori gratuiti. La completezza dei dati in tempo reale visualizzati durante uno streaming consente di creare racconti più ricchi. Sono proprio queste caratteristiche che le piattaforme di servizi possono utilizzare per arricchire l'esperienza visiva e fornire agli spettatori una maggiore comprensione di ciò che sta accadendo in campo. Le piattaforme possono usare Sportradar 4Sight per valorizzare il loro contenuto, utilizzando sovrapposizioni animate per aggiungere valore alla loro produzione e migliorare l'esperienza visiva, al pari di altre forme di intrattenimento.

La prima agli Indian Wells

La tecnologia ha preso il via lo scorso 3 marzo sui campi in cemento di Indian Wells, in concomitanza con l’inizio del primo Master 1000 della stagione, e sarà disponibile anche per gli Internazionali BNL d’Italia, in programma a Roma dal 6 al 19 maggio 2024. A partire dal 2025, Sportradar 4Sight sarà disponibile anche per le partite di basket e, in un futuro prossimo, nel calcio. Sportradar 4Sight è per ora fruibile online per gli operatori di scommesse sportive, attraverso le piattaforme di servizi Orako e Seven.