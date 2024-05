URBINO La città ducale ha ricevuto tre stelle sulla nuova edizione della Guida Verde Michelin dedicata ai viaggi e alla cultura; dunque luogo che merita di essere visitato e conosciuto anche per una delle guide più seguite a livello internazionale.

Gli altri titoli

«La Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale, aveva già tre stelle come meta di grande attrattività – commenta l’assessore al turismo Roberto Cioppi –. Ora arrivano le stelle per la città, riconoscimento distinto rispetto ai monumenti. Una grande felicità e soddisfazione, perché il riconoscimento di Michelin è molto ambito, deve essere meritato, non è semplice raggiungerlo ed è di grande prestigio per la città e con ricadute positive su attività commerciali e l’intero territorio».

Il forte richiamo

Essere nella guida è dunque un forte richiamo turistico, con effetti positivi sull’economia locale e non solo. È un riconoscimento «frutto dell’attività di questi anni – continua l’assessore Cioppi –. Dimostra che oltre i beni ereditati, abbiamo comunicato bene la comunità e il patrimonio che abbiamo ricevuto dal passato, dal Rinascimento. Certamente importanti per questo risultato le diverse attività che proponiamo sotto diverse declinazioni: dall’outdoor, all’enogastronomia, affiancati da cultura ed eventi. La diversificazione delle possibilità di visita ed esperienze a Urbino ha aiutato. Per valorizzare la città ed essere riconosciuti come luogo che merita di essere visto e conosciuto. Una ricchezza di proposte che non è solo cultura, ma è poter vivere un territorio incontaminato, culla del biologico per una proposta turistica esperienziale».

La lettera del direttore

«Il fatto che abbia scritto all’amministrazione il direttore della guida ‘Viaggi & Cultura’ Philippe Orain in persona, è stata una grande soddisfazione - sottolinea l’assessore Cioppi -. Le guide Michelin sono seguite dal turismo internazionale, una forte attrazione anche in quel campo, su cui puntiamo da anni e su cui stiamo crescendo sempre di più».

Grazie a queste tre stelle Urbino viene associata a località come San Gimignano, Assisi, Ravello, Erice e Taormina come centro cittadino. Infatti a Urbino la Galleria Nazionale delle Marche e il Palazzo Ducale avevano già tre stelle. Ne prendono un’altra il Cortile del Palazzo e l’Oratorio di San Giovanni Battista (quindi due stelle). Il Duomo e Piazza Rinascimento ne ottengono una ciascuno.