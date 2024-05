PESARO C’è anche Enrico Mancini tra i tifosi che ci hanno creduto fino all’ultimo minuti che la sorte potesse sorridere alla Vuelle. Solo che lui è un tifoso speciale e coglie l’occasione per ribadire che la Confartigianato resterà al fianco della società biancorossa. «La retrocessione della VL Pesaro Carpegna Prosciutto è un duro colpo per la città per i tifosi e per tutte le imprese che la sostengono» commenta così Enrico Mancini, presidente del comitato territoriale di Pesaro di Confartigianato. «Ero presente al Taliercio di Venezia domenica sera a sostenere la squadra (come tutte le domeniche) insieme ad altri tifosi e imprese del nostro territorio» continua il presidente Mancini. «Serviva un miracolo e purtroppo non è accaduto; occorre accettare la dura legge del parquet e dello sport». E aggiunge:«Confidiamo che questo momento difficile possa diventare un'occasione per riflettere, rinnovarsi e tornare più forti di prima. Come tifosi e come sponsor siamo al loro fianco per supportarli in questa fase di transizione e per guardare con fiducia al futuro del basket pesarese. Consapevoli che servirà ora un progetto totale, che coinvolga completamente tutti gli attori principali del territorio, dalle aziende alle istituzioni, dalle scuole alle famiglie; che sia mirato a riportare e mantenere la nostra VL dove merita di stare, in A1».