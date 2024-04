Alma Juventus Fano, scende in campo l'Aic. Ultimo appello con una nota firmata dai giocatori: «La società ci versi i compensi concordati»

FANO - «Nonostante i nostri solleciti volti a rispettare le scadenze mensili, la Società non è in grado di fornirci certezze. Ci siamo quindi rivolti nuovamente all’Associazione Italiana Calciatori per capire quali possibilità legali abbiamo» è la nota dell'Aic a firma dei giocatori dell'Alma Juventus Fano 1906. L'altro giorno fa c'era stata la vista dell'Associazione italiana calciatori a Fano, tramite l'avvocato fiduciario Federico Schiavoni, inviato da Federico Fiumana, il delegato Aic che segue le vicessitudini dell'Alma da inizio 2024.

Ultimo appello

«Tuttavia, rivolgiamo un ultimo appello al Club affinché adempia con le scadenze concordate al versamento dei compensi maturati - continua la nota -. Abbiamo continuato e continueremo ad onorare la maglia finché ci sarà possibile, anche attingendo alle nostre risorse personali. Dispiace per la città e per tutti i nostri tifosi che ci sono vicini e ci sostengono, avremmo voluto un finale di stagione più sereno»