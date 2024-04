ANCONA Come cambiano le prospettive in novanta minuti. L’Ancona, quintultima a 41 punti (che aveva l’impegno più difficile sulla carta), dopo l’exploit in trasferta nel derby dell’Adriatico di Pescara è diventata padrona del suo destino. Per evitare i playout, infatti, e conquistare la salvezza diretta nell’ultima giornata di campionato (domenica alle 20, tutta in contemporanea) al Cavaliere armato sarà sufficiente vincere al Del Conero contro la Lucchese - senza obiettivi di classifica ma pur sempre avversario temibile - indipendentemente dai risultati delle rivali. Tuttavia, se non dovessero arrivare i tre punti davanti al pubblico amico, Gatto e soci avrebbero comunque altre possibilità per schivare la roulette russa degli spareggi retrocessione.



Le possibili combinazioni

La prima concorrente da tener d’occhio è la Fermana penultima (31 punti), impegnata al Recchioni contro il Pescara. Per regolamento della Lega Pro, se il distacco tra quintultima e penultima è superiore a otto punti (da +9 in poi) lo spareggio non si gioca con conseguente salvezza diretta della miglior classificata (l’Ancona, ora, sarebbe salva). Rispetto alla Recanatese quartultima (38 punti), invece, i biancorossi hanno un vantaggio considerevole (+7) nella differenza reti totali visto che gli altri criteri (scontri diretti e differenza reti negli scontri diretti) sono esattamente alla pari. Servirebbe l’imponderabile (annullamento della differenza reti e non vitoria della Fermana) per sovvertire lo scenario in favore dei leopardiani. A proposito di Recanatese, domenica sarà di scena nella tana dell’Entella (15° a 42 punti). La formazione ligure chiude il ventaglio di possibilità che potrebbero interessare all’Ancona ma, in questo caso, in maniera negativa. Se l’Entella dovesse perdere con la Recanatese e l’Ancona non andare oltre il pareggio contro la Lucchese (con parallela vittoria della Fermana), i dorici andrebbero ai playout visto lo svantaggio negli scontri diretti con l’Entella. Finisse oggi il campionato, l’Ancona si salverebbe in virtù del +10 sulla Fermana. L’unico playout da disputare sarebbe, tutto marchigiano, quello tra Recanatese e Vis Pesaro con andato al Benelli e ritorno al Tubaldi con annessi vantaggi. La Fermana, infine, verrebbe retrocessa in Serie D insieme all’Olbia (già aritmeticamente tra i dilettanti).

La situazione generale

Nell’ultimo turno, la Vis Pesaro affronterà al Benelli la Juventus Next Gen. Con una vittoria - sperando che la Recanatese non vinca a Chiavari - agguanterebbe e supererebbe proprio la truppa-Filippi potendo sfruttare la miglior differenza reti complessiva (+8) vista la parità negli scontri diretti e nella differenza reti scontri diretti. La Fermana, dal canto suo, dovrà battere il Pescara e sperare in un aiuto o dalla Lucchese al Del Conero o dalla Recanatese a Chiavari per accorciare il divario (almeno a otto punti) dal quintultimo posto e garantirsi il playout.

I playout

I playout, in gara di andata e ritorno, si giocheranno il 12 e il 19 maggio (con eventuale anticipo a 11 e 18 maggio per motivi televisivi). Gli orari sono ancora da definire. L’andata sarà sul campo della peggiore in graduatoria. In caso di parità di reti tra le due squadre dopo le due sfide non ci saranno supplementari e rigori ma si salverà la miglior piazzata durante la stagione regolare.



Il calendario a 90'

Tutto in contemporanea, alle ore 20, l’ultimo turno di campionato nel girone B di Lega Pro. Le sfide dove si lotterà per la salvezza diretta e i playout saranno quattro: Entella-Recanatese, Ancona-Lucchese, Vis Pesaro-Juventus Next Gen. e Fermana-Pescara. Tra queste squadre, Entella, Ancona e Recanatese a livello matematico possono ambire alla salvezza diretta. La Fermana, invece, è l’unica che potrebbe retrocedere direttamente senza disputare i playout.