Tommaso Marini, la scherma, il numero 17 e il rito pre gara: cosa è il “palo santo” e come si usa

ANCONA - Il suo numero è il 17, la sua canzone preferita è “Eye of the tiger” dei Survivor nonchè colonna sonora di Rocky III, il suo cibo preferito sono i vincisgrassi. Il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini si “confessa” a Sportweek in una intervista video che lo schermidore marchigiano ha pubblicato sulla sua pagina Instagram: superglamour in nocciola e marrone, con un outfit che i suoi coetanei amano seguire, Marini ha risposto alla raffica di domande con spontaneità (e anche un po' di imbarazzo, ma ci sta), svelando anche il rito pre gara che utilizza per raggiungere la massima concentrazione.

Tommaso Marini: «Prima di una gara purifico la stanza dove dormo con il legno santo»

Cosa fa il campione del mondo prima di salire in pedana ed affrontare l'avversario? «Ho diversi riti - ha spiegato durante l'intervista - Purifico per esempio l'ambiente dove sto e dove dormo.

Ho la mia attrezzatura con il palo santo».

Ma che cosa è il “palo santo” utilizzato da Marini? Il nome significa “legno santo” ed è un albero tropicale che cresce soprattutto in Ecuador e Perù: si tratta di un legnetto di incenso naturale che viene bruciato per purificare gli ambienti e per immergersi nella meditazione. E' un rituale tra i più conosciuti che favorisce il rilassamento e i pensieri positivi. In commercio si trova anche in coni e trucioli.