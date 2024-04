ANCONA Gianmarco Tamberi guiderà una folta pattuglia marchigiana a Parigi. Con il portabandiera azzurro per ora sono sicuri in dodici di partecipare alla prossima Olimpiade di Parigi, ma altri potrebbero presto strappare l’agognato pass. E le Marche potrebbero così arrivare a superare il record di presenze di Atene (15) e magari aumentare il miglior bottino di medaglie di Londra 2012, quando in regione arrivarono ben 8 medaglie, sette delle quali conquistate da atleti della provincia di Ancona. Le premesse ci sono tutte.

In corsa

Per stabilire il record di partecipanti sarà decisivo l’esito delle qualificazioni a cui parteciperà la nazionale azzurra di basket, in cui militano gli anconetani Alessandro Pajola (24 anni) e Achille Polonara (32) e il potentino Luca Severini (27). Una pattuglia dove sulla carta ci sono diversi atleti in grado di puntare al podio od all’oro, e gli anconetani a fare la parte del leone. Maggiori chances proprio per il saltatore in alto Gimbo Tamberi, che cercherà di stabilire un altro record vincendo per due volte di fila l’oro olimpico. Ma anche per il fiorettista Tommaso Marini, 23 anni, campione del mondo a Milano a luglio dello scorso anno e protagonista nelle gare di Coppa di questa stagione, sia nella gara individuale che in quella a squadre. Poi Sofia Raffaeli, nella ginnastica ritmica, 20 anni, di Chiaravalle, portacolori della Ginnastica Fabriano, prima italiana nella storia a vincere un campionato del mondo, nel 2022, e vice campionessa lo scorso anno, in gran spolvero nelle prove di queste ultime settimane. Senza sottovalutare le possibilità della compagna di club Milena Baldassarri, 22 anni, sesta a Tokyo e vincitrice di cinque medaglie mondiali. Nella ginnastica artistica tre dei componenti la squadra azzurra, campione d’Europa lo scorso anno ad Antalya, sono marchigiani. Si tratta di Lorenzo Casali, 22 anni, nato ad Hanoi ma anconetano d’adozione e dei due fermani Matteo Levantesi, 27 anni, della Virtus Pasqualetti Macerata, e Mario Macchiati. Ambizioni di podio anche per il pesarese Riccardo Pianosi, 19 anni, nella vela IqFoil, campione del mondo in carica che sta letteralmente bruciando le tappe. Nell’atletica leggera ci sarà l’anconetano Simone Barontini, 25 anni, negli 800 metri; nel tennis la fermana Elisabetta Cocciaretto, 23 anni, la più giovane della squadra azzurra che è arrivata in finale alla Billie Jean King Cup. Nel nuoto Alessandro Ragaini, 17 anni, di Castelplanio, esploso negli ultimi mesi a suon di risultati (ancora in corsa il sambenedettese Simone Di Cola); nella pallanuoto fa parte della squadra azzurra Luca Marziali, 33 anni, fermano.

Le chance

Nella nazionale azzurra di pallavolo, che è ad un passo dalla qualificazione, fa parte l’osimano Leandro Mosca, recanatese di 23 anni. Coltiva speranze di ottenere il pass anche la sprinter fanese Alice Pagliarini, 18 anni, nella staffetta 4x100 femminile. Per lei saranno decisive le prossime gare. Infine nel tiro a volo Massimo Fabrizzi, 47 anni, di San Benedetto proprio in queste ore nel torneo preolimpico in Qatar, si sta giocando con ottime prestazioni il pass per Parigi. Ricordiamo che Fabrizzi ha conquistato l’argento a Londra nel 2012. In corsa, anche se con meno possibilità, Elia Sdruccioli, 26 anni, di Ostra. Niente da fare invece per il cubano naturalizzato italiano Oscar Martinez, campione del mondo 81 kg di sollevamento pesi, in quanto la sua categoria di peso è stata esclusa dai Giochi.