Tamberi verso Parigi 2024: «Mancano 100 giorni al sogno olimpico». E il 22 aprile viene scelto il portabandiera azzurro

ANCONA Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano. Attraverso i propri profili social, il campione anconetano Gianmarco Tamberi ha pubblicato un video emozionale per proiettarsi già nel clima olimpico. Il tutto anche in vista del 22 aprile data in cui, secondo le ultime dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò, verrà scelto il portabandiera azzurro. Queste le parole della medaglia d'oro nel salto in alto a Tokyo 2020.

Il post

«-100 giorni a quel sogno così grande che quando ero piccolo non avevo neanche il coraggio di sognare! Giuro che farò tutto il possibile. Giuro che non ne passerà neanche uno di questi 100 giorni, in cui non penserò al mio obiettivo. Giuro che ci metterò tutto me stesso per rendere questa olimpiade indimenticabile... e lo farò per me sicuramente ma anche per tutti voi che mi sostenete da anni. -100 giorni per provare a scrivere la storia di questo sport». E ancora: Solo guardando questo video mi sono accorto che a tutte e tre le olimpiadi, in un modo o nell'altro, ho sempre pianto. La potenza che racchiude questo evento è veramente indescrivibile. Le aspettative, il lavoro fatto per anni, la voglia di stupire, le paure, l'adrenalina a 1000..... Sono infinite le emozioni che si provano in quei momenti e io vi giuro che non vedo l'ora di scendere in quella pedana»