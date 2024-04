ASCOLI Dopo la vittoria sulla Ternana targata Eric Botteghin serve dare continuità a questo risultato perché la strada per la salvezza è ancora complicata. La squadra sta ultimando la preparazione al Picchio Village, questa mattina effettuerà la rifinitura dopodiché andrà in ritiro in attesa del match di domani pomeriggio, con calcio d'inizio ore 15. In difesa questa volta partirà dal primo minuto Eric Botteghin l'eroe del Liberati di Terni, il giocatore in più di questo Ascoli il cui recupero è determinante soprattutto in questa parte della stagione.



I cambi



Non ci sarà Giuseppe Bellusci, squalificato dal giudice sportivo per un turno dopo l'ammonizione rimediata a Terni, la decima in questo campionato oltre alle tre espulsioni sempre rimediate in questa stagione. Botteghin al suo fianco avrà Sauli Vaisanen e Luca Mantovani. La difesa bianconera è sicuramente il punto di forza della squadra rinforzata a gennaio proprio con l'arrivo di Vaisanen e Mantovani. A proposito di Mantovani da sottolineare il fatto che ha sempre giocato e ad alti livelli. Sabato al Liberati ha giocato per tutta la partita con bordate di fischi nei suoi confronti da parte dei suoi ex tifosi, ma è stato comunque uno dei migliori in campo, per carattere e personalità, significativa la sua esultanza a fine gara. I tifosi della Ternana non gli hanno perdonato il fatto che lui abbia voluto lasciare le Fere per trasferirsi ad Ascoli a tutti i costi dove ha iniziato una nuova esperienza. Arrivato a gennaio è sempre stato titolare, con la difesa a tre gioca prevalentemente a destra, ma all'occorrenza è stato schierato sia a sinistra che in mezzo sempre con ottimi risultati.

Tra l'altro Mantovani è un giocatore di proprietà ed ha 28 anni. Reparto difensivo blindato quindi al quale si affidano le speranze di non far segnare gli avanti del Cosenza che in questo momento stanno dando una grossa spinta al club calabrese, su tutti Gennaro Tutino. Nelle fila del Cosenza c'è anche Francesco Forte giocatore che tornerà al Del Duca da avversario. Acquistato nel mese di gennaio di un anno fa per una cifra che si aggirava intorno al milione e mezzo dal Benevento, l'estate scorsa è stato poi ceduto proprio al Cosenza con la formula del prestito, ciò significa che al termine della stagione l'attaccante rientrerà all'Ascoli.



Il ritorno



Torna al Del Duca anche l'ex tecnico William Viali che fino a novembre era sulla panchina bianconera. Viali a giugno 2023 aveva lasciato Cosenza proprio per approdare ad Ascoli per poi far ritorno al club calabrese solo un paio di mesi fa, grazie al nuovo regolamento che prevede per gli allenatori di Serie B e A di potersi accasare altrove purché esonerati prima del 20 dicembre.

Ma a prescindere da Viali e da Forte quello che conta è la prestazione del bianconeri, serve una grande partita da parte degli uomini di Massimo Carrera e soprattutto servono altri tre punti dopo quelli conquistati al liberati di Terni. In casa del Cosenza non ci sarà il portiere Alessandro Micai e il difensore Michael Venturi stati squalificati dal giudice sportivo. L' arbitro del match sarà Piccinini di Forli, per la Var è stato scelto Nasca di Bari, per la preoccupazione dei tifosi bianconeri visto che il Bari è una diretta concorrente dell'Ascoli nella lotta alla salvezza.