Sinner al Roland Garros, l'indizio del coach sulla presenza a Parigi: cosa ha pubblicato Cahill

Jannik Sinner tiene i tifosi con il fiato sospeso in vista del Roland Garros. L'italiano, ritiratosi a Madrid e Roma per un problema all'anca, si sta curando al J-Medical di Torino e spera di tornare in tempo per il secondo Master dell'anno, seppur non in condizioni ottimali.

Sul suo stato di salute le informazioni sono poche. Il team di Sinner vuole aspettare e valutare i progressi prima di prendere una decisione. A dare un indizio importante sulla sua partecipazione però ci ha pensato uno dei due allenatori dell'altoatesino, Daren Cahill.

Cosa ha pubblicato Cahill

Dopo aver annunciato il viaggio verso Monte-Carlo per raggiungere Sinner, Darren Cahill ha pubblicato oggi una racchetta appoggiata su un campo di terra battuta, con sopra le palline griffate Roland Garros 2024.

Bertolucci: notizie rassicuranti

Insomma, se non è un annuncio ufficial, poco ci manca. L'obiettivo è ovviamente quello di partecipare, ma senza affrettare i tempi rischiando uno stop più lungo che possa peggiorare la situazione. Il torneo di Parigi comincerà il prossimo 26 maggio.

Le notizie che arrivano da Torino su Sinner «sono rassicuranti», ha detto l'ex tennista Bertolucci. «Sembra che tutto vada bene e a giorni proverà a riprendere la racchetta in mano con l'ok dei medici. - spiega Paolo Berltolucci a Sky - Una cosa è certa (ride): d'ora in poi non ascolteranno più Jannik, che vorrebbe giocarle tutte sempre, ma sarà lui ad ascoltare più i consigli del suo team e dei medici. Se tutto andrà come si spera e se sul campo risponderà nel modo giusto, allora andrà a Parigi. Non sarà in perfette condizioni visto che non si allena da due settimane ma l'importante è riprendere. Se deve diventare numero uno, è giusto che accada in campo». Jannik ha infatti la possibilità di diventare numero 1 al mondo anche senza giocare. Succederà nel caso in cui Djokovic non dovesse raggiungere la finale.