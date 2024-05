Fano, faccia a faccia tra tifosi dell'Alma e i tre candidati sindaci. In prima fila anche il presidente Guida. «Onorare gli impegni»

FANO - Partecipazione da tutto esaurito stasera per il faccia a faccia tra i tifosi dell'Alma e i candidati sindaci al Comune di Fano, Marchegiani, Fanesi e Serfilippi. Tra i presenti c'era anche l'attuale presidente dei granata, Salvatore Guida, seduto in prima fila. Presente anche la polizia. Unanime l'invito al presidente ad onorare gli impegni con la squadra, così che non si debba ricorrere al piano B. Ovvero, trovare una soluzione per la mancata iscrizione con l'articolo 50 del Noif e inserimento nella miglior categoria possibile in sovrannumero organico. Quindi, tutti, confidano che vengano sanate le situazioni per poi procedere alla domanda di ripescaggio.

Altro tema la riqualificazione stadio Mancini: gradinata da ristrutturare, manutenzione curva con bagni donne, tribuna da completare con anche area stampa e nuova sede della società. Attenzione anche al Campo dei militari da portare avanti come progetto ma solo con l'impegno economico Comune e non con un project financing. Quest'ultimo può farsi invece secondo previsione urbanistica a Chiaruccia. Altri punti del faccia a faccia: la società va dotata di impianti adeguati anche per il settore giovanile.