Sabbatini espulso in Pieralisi Jesi-Castelfranco. Il tecnico (e mental coach di Tamberi): «Mai cacciato dal 1980, vi racconto come è andata»

JESI Una storia nella storia. All'interno della battaglia sportiva tra Pieralisi Jesi e Fgl Zuma Castelfranco, rispettivamente seconda e prima in classifica del torneo di Serie B1 volley femminile (Girone D), è salita alle cronache l'espulsione di Lucaino Sabbatini nel quinto decisivo set (le ospiti si sono imposte 2-3). L'allenatore jesino, anche mental coach del campione olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi, ha raccontato attraverso i social l'episodio aggiungendo alcuni dettagli particolari:

«Dal 1980 mai un'espulsione»

«Alleno dal lontano 1980 e non ho subito mai un'espulsione la partita è stata estremamente tranquilla nei confronti dell'arbitraggio; il mio intervento durante il tie-break è stato solo un richiamo all'allenatore avversario perché non si rivolgesse in modo aggressivo ad una giocatrice della Pieralisi, inveendole contro.

Gli ho detto solo di pensare alle sue giocatrici non ho mai protestato durante la partita, ho ritenuto un'ingiustizia quello che stava accadendo nei confronti di una nostra ragazza». Ancora: «La squadra è stata privata della tranquillità e della guida tecnica, non so come possa essere accaduto tutto questo: essere espulsi in questo modo non ci sta. La coppia arbitrale non è stata in grado gestire la situazione. Mi sono sentito di tutelare la mia giocatrice e per questo sono stato punito: non ho espresso alcuna parola inappropriata verso gli arbitri».