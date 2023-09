Civitanova, cerca di rubare un Suv: arrestato, multato e (a breve) espulso dall'Italia

CIVITANOVA - Voleva rubare un Suv, ora sarà espulso. Alle ore 4 del 4 settembre 2023 i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche hanno arrestato un cittadino tunisino di 43 anni, irregolare sul territorio nazionale, mentre tentava di rubare un SUV Nissan in sosta nel quartiere San Gabriele di Civitanova Marche. L'uomo veniva sorpreso all’interno dell’abitacolo dell’autovettura mentre tentava di forzare il blocco di accensione con un grimaldello.

Multa, reclusione ed espulsione

Il veicolo, che è stato restituito al legittimo proprietario, è risultato forzato sullo sportello del lato passeggero ed è proprio mentre il ladro si abbassava per avviare il motore che è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. È stato poi condotto in camera di sicurezza dove ha atteso l’udienza di convalida, che si è tenuta questa mattina nel Tribunale di Macerata. L’arrestato, difeso dall’avvocato Ilaria Soricetti, ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione e una multa di 200 euro. Per lui sarà avviata la procedura di espulsione dal territorio dello Stato mediante l’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata.